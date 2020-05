Korszerű parkot kapott a kolozsvári lakosság a szükségállapot végére

Kolozsvár polgármestere, Emil Boc, még április elején megígérte a kolozsváriaknak, hogy egy korszerűsített parkot kapnak a szükségállapot lejárása után.



Oláh Emese a város alpolgármestere a közösségi médián jelentette be, hogy a Tóközi park fejlesztése befejeződött és átadják a lakosságnak.



„A közel 1 hektáros park a legkorszerűbb kültéri bútorzattal, mobilalkalmazáson keresztül irányítható LED-es közvilágítással rendelkezik. A zöldövezetet kialakító cég 165 fát és 400 folyóméter élő sövényt ültetett, a locsolás automata öntözőrendszeren keresztül történik. Edzőövezettel, gumiburkolattal ellátott pályákkal, sétányokkal buzdítanánk több mozgásra a környékbelieket. A park automata illemhelyekkel rendelkezik, ugyanakkor egy pavilon és egy szökőkút is helyet kapott itt, a járókelők biztonságára kamerás felügyelőrendszer vigyáz. A park ugyanakkor elektronikus kijelzőkkel van ellátva, és töltőállomással is rendelkezik az elektromos biciklik, illetve rollerek számára.”- áll a Facebook bejegyzésben.







A parkban a munkálatok 2019 augusztusában kezdődtek el, és összesen 11,1 millió lejbe került, amelyből 9,4 millió lej vissza nem térítendő, uniós támogatás volt.



Oláh Emese arra buzdítja a kolozsváriakat, hogy „látogassanak ki és töltődjenek fel ebben az új parkban!” (közlemény)

