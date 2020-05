Első nap a szükségállapot után tüntettek Bukarestben

Péntek délután, a szükségállapot utáni első napon Bukarestben 100-200 ember összegyűlt tüntetni a Győzelem téren – derült ki az Europa Liberă helyszíni élő közvetítéséből.



A Mediafax hírügynökség tudósítása szerint a tüntetés egy Facebook-eseménnyel kezdődött, amelynek mottója a Demascăm Plandemia – magyarra lefordíthatatlan szójáték masc / maszk, demascare / leleplezés, plan / terv – szabad fordításban „leleplezni a pandémia mögötti tervet”, és „az igazságért, a szabadságért és a visszaéléseket elkövetők ellen” hívta az embereket az utcára.



Az Europa Libera által megszólaltatott emberek elmondták, hogy senki sem tagadja a koronavírus valódiságát, viszont tüntetnek a szabadságért, az emberi jogokért, de megemlítették az online oktatás problémáit, vagy azt is, hogy Románia gabonakészlet nélkül maradt. Ugyanakkor tüntetnek általában a kormány ellen, mert az "inkompetens".



Egyik megszólaló azért tüntet, mert „annyira inkompetens a kormány, hogy ezt megtehetjük, hiszen nem büntethetnek meg”. (Nem sokkal a tüntetés előtt jelentette be Ludovic Orban, hogy a rendőrség csak figyelmeztetésben és megrovásban részesítheti az állampolgárokat.)



A Mediafax megjegyzi, hogy a csendőrség párbeszéddel igyekezett rábeszélni a tüntetőket, hogy menjenek haza, hiszen az összes lehetséges intézkedési irányelvet megszegték a protestálók: nem tartják be a távolságot egymástól, tömegesen gyülekeznek, stb.



Az Agerpres hírügynökség beszámolója szerint a fővárosi csendőrség vezetője, Alexandru Iacob elmondta, hogy a megmozdulást törvénytelenül szervezték, a csendőrök azonban igyekeznek elejét venni az esetleges incidenseknek. Ennek értelmében a csendőrök javasolják a résztvevőknek, hogy viseljenek védőmaszkot, és próbálnak a megfelelő fizikai távolság betartásával kommunikálni velük.



Hozzátette, "progresszív módon" alkalmazzák az intézkedéseket, és a bevetés irányítója dönti majd el, hogy indokolt-e a drasztikusabb fellépés, a csendőrség azonban el akarja kerülni a résztvevőkkel való fizikai kontaktust.



(europalibera, mediafax, (agerpres), hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!