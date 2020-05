GCS: Maximum 16 személy vehet részt a zárt helyen szervezett családi eseményeken

A szabadtéren, a megfelelő óvintézkedések betartásával szervezett családi események résztvevőinek a száma nincs korlátozva, ha azonban a rendezvény zárt térben zajlik, csak 16 személy vehet részt, tájékoztatott a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



A GCS a lakosság részéről érkező kérdésekre válaszolt szombaton. Az egyik kérdés az volt, hogy hány személy vehet részt egy családi eseményen, például esküvőn, keresztelőn, temetésen.



Ha az esemény egyházi szertartása a templomban zajlik, 16 személy vehet részt rajta. Ha a szertartás a templomkertben zajlik, a résztvevők száma nem korlátozott, azonban ebben az esetben is be kell tartani az óvintézkedéseket, figyelmeztet válaszában a testület.



A zárt térben zajló magán családi rendezvények (évfordulók, születésnapok, bulik, stb.) esetében a résztvevők száma szintén 16 személyre korlátozódik, és be kell tartani a higiénia és amennyiben lehet, a fizikai távolságtartás szabályait, szögezi le a GCS.(agerpres)



