Vasárnapi adatok: 16.871-re nőtt a fertőzöttek száma

Három új halálesetet jelentett be a Stratégiai Kommunikációs Csoport vasárnap reggel, ezzel 1097-re nőtt a koronavírus-fertőzés miatt elhunytak száma Romániában. Mindhárman egyéb betegségekben is szenvedtek.



A legutóbbi tájékoztatás óta 167 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, és ezzel 16.871-re nőtt a fertőzöttek száma - közölte vasárnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). A fertőzöttek közül 9890-et gyógyultnak nyilvánítottak és kiengedtek a kórházból.



Jelenleg 205 beteget ápolnak az intenzív osztályon.



Változatlanul Suceava megyében és Bukarestben van a legtöbb koronavírusos beteg, 3421, illetve 1636.



Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) jelentése értelmében az esetek megyék szerinti eloszlása a következő:



* Fehér - 265

* Arad - 696

* Argeş - 210

* Bákó - 431

* Bihar - 501

* Beszterce-Naszód - 301

* Botoşani - 659

* Brassó - 616

* Brăila - 20

* Buzău - 105

* Krassó-Szörény - 110

* Călăraşi -73

* Kolozs - 526

* Konstanca - 258

* Kovászna - 228

* Dâmboviţa - 228

* Dolj - 165

* Galac- 537

* Giurgiu - 205

* Gorj - 90

* Hargita - 63

* Hunyad - 616

* Ialomiţa - 321

* Iaşi - 366

* Ilfov - 416

* Máramaros - 81

* Mehedinţi - 92

* Maros - 652

* Neamţ - 834

* Olt - 53

* Prahova - 79

* Szatmár - 57

* Szilágy - 75

* Szeben - 451

* Suceava - 3.421

* Teleorman - 114

* Temes - 494

* Tulcea - 108

* Vaslui - 146

* Vâlcea - 27

* Vrancea - 507

* Bukarest - 1636



Románia területén jelen pillanatban 13.055 személy van hatósági karanténban, 15.854-en pedig otthoni elkülönítésben, orvosi megfigyelés alatt.



Mindeddig 310.407 koronavírus-tesztet végeztek az országban.



Az elmúlt 24 órában 309 hívást regisztráltak az 112-es egységes segélyhívószámon, és 1614-et az állampolgárok tájékoztatására létrehozott zöld számon (0800.800.358).



Újabb 7 koronavírus-fertőzött elhalálozását jelentette vasárnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS), ezzel 1104-re nőtt a betegség halálos áldozatainak száma.



Az elhunytak 58 és 92 év közöttiek, két nő, öt férfi.



Meghalt egy 88 éves, Suceava megyei férfi, egy 68 éves, Suceava megyei férfi, egy 81 éves, szintén Suceava megyei férfi, egy 84 éves, Suceava megyei nő, egy 58 éves, Suceava megyei férfi, egy 92 éves, Szeben megyei nő, egy 66 éves, Brassó megyei férfi.



Mindannyian más betegségekben is szenvedtek. (agerpres)

