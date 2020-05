Nagy buli volt a Herăstrău parkban Bukarestben

Több fiatal gyűlt össze szombat estére a bukaresti Herăstrău parkban, szabadtéri bulit tartottak hangos zenével - számol be a Hotnews. A parkban már napközben elkezdtek gyülekezni az emberek, a teraszokon is üldögéltek. A rohamrendőrség tagjai megpróbálták napközben a társadalmi távolságtartás szabályait betartatni a jelenlévőkkel, ám kevés sikerrel. A kialakult tömegben a fiatalok nem tartottak be semmiféle fizikai távolságtartást - tudósít a portál. Késő este a rendőrség is közbelépett, hogy feloszlassa a tömeget.















A Mediafax azt írja, a fiatalok egy parkban lévő vendéglő előtt gyűltek össze, amely ablakból szolgálta ki a klienseket elvihető, becsomagolt étellel. Az egyik teraszon egy DJ egész este szolgáltatta a zenét. A fiatalok a videófelvételek tanúsága szerint nem viseltek maszkot, és nem tartották a távolságot sem egymástól; órákon keresztül énekeltek és táncoltak. A hatóságok csak holnaptól büntethetnek, ezért ezt kihasználva a résztvevők nem tartották be azt a szabályt, hogy tilos háromnál több személy gyülekezése. A rendőrség megjelenésekor a vendéglő bejelentette, nem szolgál ki több vendéget. Szombat este Bukarest alpolgármestere, Aurelian Badulescu egy tévényilatkozatban azzal fenyegetőzött, hogy bevonja az érintett vendéglátóhelyiségek működési engedélyét. (hotnews, mediafax)

