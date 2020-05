Hétfőtől részben újraindulnak a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház járóbetegrendelői

2020. május 18-tól elkezdődnek ismét a vizsgálatok a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházhoz tartozó járóbetegrendelőkben, a működési kapacitás ötven százalékával - áll a kórház közleményében.



Ugyanakkor a betegek és a személyzet védelme érdekében további megelőző intézkedések maradnak, illetve lépnek életbe. A járóbetegrendelőkben a vizsgálatokat csak előjegyzés alapján végzik. Előjegyzést telefonon (a 0372 661 291-es telefonszámon) vagy online, a kórház honlapján (www.korhaz.ro) lehet igényelni.



Folytatódik a kórház udvarára belépők betegosztályozása: ki kell tölteni mindenki számára a triázs-űrlapot, testhőmérsékletet mérnek és védőmaszkot osztanak a kapunál lévő sátornál. Ugyanakkor onnan irányítják a megfelelő helyszínekre a betegeket.



A betegek bejárását a rendelőkbe egy erre kirendelt személy irányítja, az előzetes előjegyzések alapján. A rendelőben egyszerre csak egy személy tartózkodhat, a rendelő előtt pedig csak egy személy várakozhat. A többi pácienst arra kérik, hogy az udvaron várakozzanak. Kivételt képeznek azok, akiknek szükségük van hozzátartozó segítségére, például szülő nők, várandósok, gyerekek vagy sérült személyek.



Arra kérik a pácienseket, hogy az előjegyzés idejét tartsák be és amennyiben lehetséges, egyedül érkezzenek. A bejarátoknál fertőtlenítőszeres adagolók vannak elhelyezve, be- és kimenetelkor kérik, használják, fertőtlenítsék a kezüket.



Ugyanakkor felhívják a betegek figyelmét, hogy szeptember 30-ig továbbra is lehet távolról nyújtani a szakorvosi szolgáltatásokat, a modern kommunikációs eszközök igénybevételével. Amennyiben erre mód van, például receptek felújítása céljából, részesítsék előnyben ezt a lehetőséget.



Május 18-tól ismét elkezdődik a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban a krónikus betegek programált beutalása, a februári tevékenység húsz százalékára limitálva. Továbbra is érvényben marad ugyanakkor a látogatási tilalom.



Május 15-én délben 9 koronavírus-fertőzött beteget kezeltek a csíkszeredai kórház erre kijelölt osztályán. „Egyik napról a másikra megsokszorozódott a Covid-19 betegek száma. Kérjük a lakosságot, továbbra is tartsák be a megelőzési szabályokat. Nagyon fontos, hogy figyeljünk egymásra ebben az időszakban, tartsuk be a biztonsági előírásokat. A felelősség most még nagyobb, mint korábban, vigyáznunk kell magunkra, de a közösség többi tagjára is” – hangsúlyozta ki Dr. Konrád Judit, a kórház menedzsere. (közlemény)

