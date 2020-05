Több mint 30 ezren jöttek át Nagylaknál minden epidemológiai vizsgálat nélkül

Több mint 5 órát kell várakozniuk a nyugat-romániai határátkelőknél a Magyarországról be- vagy kiutazóknak; a hatóságok megnyitottak újabb átkelőket, hogy enyhítsék a helyzetet - jelenti a Digi24.







A ma megnyitott borsi határátkelőnél máris sorok várakoztak menet is és jövet is. A magyar és román hatóságok úgy döntöttek ezt az átkelőt is megnyitják, valamint a 2-es számú nagylaki átkelőt is, miután pokoli sorok alakultak ki a nagylaki 1-es átkelőnél.



Úgy tűnik, a román hatóságokat váratlanul érte a Magyarország felől érkezők tömege a korlátozások feloldását követően - tudósít a Digi24. Több mint 30 ezer ember jött át Nagylaknál mindenféle epidemológiai ellenőrzés nélkül, írja a Mediafax. Az emberek gyalog vonultak át a vámon, nem tartottak be semmiféle szabályt, miután órákat várakoztak, spontán tiltakozás alakult ki. A forgalom tehermentesítése érdekében a hatóságok lemondtak az epidemológiai kontrollról és megnyitották a Nagylak 2 és a borsi határátkelőt. (digi24)



Kiemelt kép: Digi24

