A többi parlamenti párttal is tárgyal a PSD egy előkészületben lévő bizalmatlansági indítványról

Bizalmatlansági indítványt készítenek elő a szociáldemokraták az Orban-kormány ellen, és ha a dolgok egyre rosszabbul mennek, be fogják nyújtani, jelentette be Lucian Romaşcanu, a PSD szóvivője.



"Másfél hónapig vártunk, hagytuk őket, álljanak elő ötletekkel. Nem történt semmi, egyáltalán nem hallgattak meg minket, sőt folyamatosan támadtak minket, a kormány tagjai és az államelnök úr is. (...) Előkészítjük a bizalmatlansági indítványt, a jelenlegi politikai döntésünk értelmében azonban a veszélyhelyzet ideje alatt nem nyújtjuk be, hogy ne veszélyeztessük a kormányzást ebben a periódusban, ha azonban a dolgok egyre rosszabbul mennek, valószínűleg be fogjuk nyújtani. Erről tárgyalnunk kell majd más parlamenti erőkkel is, mert mi kisebbségben vagyunk" - jelentette ki vasárnap tartott sajtótájékoztatóján Romaşcanu.



A szociáldemokraták négy egyszerű indítványt is be fognak nyújtani az egészségügy, a belügy, az oktatás és a munkaügy terén, jelentette még be a PSD szenátora. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!