Orban: mától „maximális vészhelyzet” van. Ismét bírságolhatnak a rendőrök

Mától hatályba lépett a vészhelyzetre (készenléti állapotra) vonatkozó törvény, ennek alapján pedig a kormány ismét határozatot hozott a vészhelyzet bevezetéséről. Ludovic Orban miniszterelnök bejelentése szerint mától a vészhelyzetről áttérünk a ”maximális vészhelyzetre”, utalva arra, hogy ezentúl tényleg bírságolnak majd. A ma meghozott kormányhatározatot a parlamentnek is jóvá kell hagynia.



Amint arról írtunk, az elmúlt hétvégén a hatóságoknak nem állt jogukban büntetni. Péntektől ugyanis lejárt a szükségállapot (starea de urgență), és hiába hirdette ki a kormány a vészhelyzetet (starea de alertă), ennek alapján nem büntethettek a hatóságok, mivel ez egy korábbi kormányhatározaton alapult, nem pedig a parlament által megszavazott törvényen. Az Alkotmánybíróság pedig korábban kimondta, hogy csakis a parlament korlátozhatja az állampolgárok alapvető jogait.



Mint beszámoltunk róla, hétvégén sokan kihasználták a jogi kiskaput: Bukarestben több tüntetést is szerveztek a kormány és az államelnök ellen, a fővárosi Herăstrău parkban pedig nagy bulit csaptak a fiatalok.



Tehát nem árt vigyázni, mert aki nem tartja be a vészhelyzetre vonatkozó szabályokat, 500 és 2 500 lej közötti bírsággal sújtható. Az esedékes büntetésekről itt írtunk bővebben. (mediafax.ro, presasm,ro, hírszerk.)



Fotó: a Romám Rendőrség Facebook-oldala



