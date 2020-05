Környezetvédőkre támadt a Suceava megyei erdőmaffia, miközben azok a falopások után nyomoztak

Megrongálták Tiberiu Boșutarnak, a Moldovița Egyesület elnökének, illetve társainak a személygépjárműveit. A támadó Mugurel Nacu, a Suceava megyei erdészeti őrség képviselője és annak fia, Ionel Nacu, a Stulpicani-i SC Fenster Dor SRL vállalat vezetője volt. A ziardesuceava.ro szerint a vállalat illegális fakitermelésekben vesz részt.



Információk szerint a Moldovița Egyesület elnöke három ember társaságában utazott el Broșteni település környékére, ahol az illegális fakitermelésről szerettek volna filmet készíteni. A környékre érve viszont több erdész is útjukat állta.



A lap állítása szerint a történtek miatt Boșutar és társai úgy döntöttek, hogy visszatérnek Moldovița településre, ám útközben el kellett haladniuk a SC Fenster Dor SRL előtt vezető útszakaszon is, ott viszont Ionel Nacu elzárta az útjukat, majd megjelent az apja, Mugurel Nacu is, aki Boșutarék kocsijába hajtott a saját járművével. A két támadó később baltákkal felfegyverkezve rontott neki Boșutarék autóinak, és megrongálták azokat.



Bár az autókban jelentős károk keletkeztek, személyi sérülés nem történt. Sajtóbeszámolók szerint a hatóságok is hamar a helyszínre értek és leállították a támadást, majd mindenkit bekísértek a rendőrségre, hogy vallomást tegyenek.



A hatóságok eljárást is indítottak az ügyben rongálás és más erőszakos cselekmények gyanújával. A lap állítása szerint Ionel Nacu már korábban is kapott pénzbírságot illegális fakitermelés miatt, valamint 500 köbméter fát is lefoglaltak nála.



Az esetre Mihai Goţiu, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátora is felhívta a figyelmet a Facebook-oldalán, kifejezte nemtetszését a történtek miatt.







A szenátor a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy fokozni kell a fellépést az erdőmaffia ellen, különben több ehhez hasonló eset fog történni a jövőben.



(hírszerk.)



Fotó: Mihai Goțiu Facebook-oldala

