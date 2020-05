Ismét módosították, hogy hányan vehetnek részt az esküvőkön, keresztelőkön, temetéseken

A kormány hétfői ülésén határozatban módosította az esküvőkön, keresztelőkön, temetéseken résztvevő személyek maximális számát. Míg ez a szám pénteken 16 volt, a hétfői módosítás során lecsökkent 8-ra.



A határozat értelmében a zárt helyiségekben tartott rendezvényeken tilos 8 főnél több ember részt vegyen és ott is vigyázni kell a szociális távolságtartás szabályaira. A szabályok megszegéséért 500 lejtől 1500 lejig terjedő bírságot róhatnak ki a hatóságok. A kormány módosítását egyébként a következő 5 napban a parlamentnek is meg kell szavaznia.



A hatóságok egyébként korábban is közölték, hogyha a helyzet súlyosbodna, akkor a lazításokat ismételten szigorítások fogják felváltani. Egyelőre még nem indokolja semmi a mostani szigorításokat, viszont mi is beszámoltunk róla, hogy hétvégén sokan kihasználták a jogi kiskaput: Bukarestben több tüntetést is szerveztek a kormány és az államelnök ellen, a fővárosi Herăstrău parkban pedig nagy bulit csaptak a fiatalok. (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!