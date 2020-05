Ciolacu lemondásra szólította fel a miniszterelnököt, de a bizalmatlansági indítvány lehetőségét is felhozta

"A kormányfő órája" zajlott hétfő délután a parlamentben, ahol Ludovic Orban kormányfőnek a koronavírus-járvány során hozott intézkedésekről kellett beszámolnia, ekkor több párt vezetője számos kritikát fogalmazott meg a kormány koronavírus-járvánnyal szembeni intézkedéseivel kapcsolatosan.



A vitán Victor Ponta, a Pro Románia vezetője azt mondta: a kormány nem intézkedett bizonyos gazdasági ágazatok megmentése érdekében, így ma már csak "megemlékezést" lehet azokról tartani.



Ponta szerint román cégek tucatjai tartanak a csőd felé, de az IMM Invest program is ugyanebben a helyzetben van. Külön felhívta a figyelmet a mezőgazdaság nehéz helyzetére, amelyet a koronavírus-járványon kívül még a szárazság is sújt.Ponta szerint haldoklik az energetikai és szállítási szektor is, de a legnagyobb nehézségekkel a vendéglátói ágazatnak kell szembenéznie. A Pro Románia vezetője azzal vádolta az Orban-kormányt, hogy magára hagyta ezt a szektort, amely így halálra van ítélve, akárcsak a sport- és kulturális ágazat is.



Marcel Ciolacu képviselőházi elnök, a Szociáldemokrata Párt ügyvivő elnöke szintén bírálta a kormányfőt, kijelentve, hogy Orban veszélybe sodorta az állampolgárokat azzal, hogy nem küldte el időben a parlamentnek a veszélyhelyzetre vonatkozó törvénytervezetet. Véleménye szerint nem lehet a végtelenségig bírságolni és korlátozásokat alkalmazni, hanem bizalmon alapuló együttműködésre van szükség. A kormány azonban elvesztette a lakosság bizalmát, mert alkotmányszegő határozatokat hozott, és tönkretett egy jól működő, 4%-os növekedést mutató gazdaságot, az embereknek pedig csökkent az életszínvonala - jelentette ki a szociáldemokrata párti politikus.



A PSD ügyvivő elnöke lemondásra szólította fel Ludovic Orbant "mindazért a rosszért, amit ennek az országnak tett". Hozzátette, ha a miniszterelnök nem mond le, bizalmatlansági indítvánnyal fogják lemondásra kényszeríteni.



Dan Barna, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke arról beszélt felszólalásában, hogy a kormány dönthetett volna a különnyugdíjak felszámolásáról, de ez nem történt meg "a PSD-PNL binom kézenfekvő együttműködése" miatt, amely "válságos pillanatokban működésbe lép". Az országos településfejlesztési programot (PNDL) lokális feudalizmusnak nevezte, amelyet egy jelenlegi börtöntöltelék talált ki, és amely révén egyesek korrupt módon jutottak közpénzekhez. Barna számon kérte a miniszterelnöktől a kis- és közepes vállalatok megsegítésére létrejött IMM Invest programot, amely szerinte már elindításakor elakadt.



Benedek Zakariás, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője azt mondta, a kormánynak meg kell értenie, hogy a jelenlegi járványhelyzetben csak akkor tud felelős intézkedéseket hozni, hogyha együttműködik az állam minden intézménye. "Elfogadhatatlan, hogy a kormány önjáró módon, a parlamentet megkerülve olyan intézkedéseket hoz, amelyek jogalapjai megkérdőjelezhetők. Továbbá mind a járványügyi intézkedések, mind pedig a gazdasági válság kezelésére foganatosított cselekvések követhetetlenek, nincs bennük következetesség és nem nyújtanak megoldásokat" - fogalmazott az RMDSZ képviselője.



A frakcióvezető beszédében kitért arra is, hogy a kormány mulasztása miatt az elmúlt három napban igencsak megnőtt a járványveszély: a veszélyhelyzetet szabályozó törvényt nem dolgozták ki időben, így annak ellenére, hogy a parlament múlt héten megfeszített tempóban elfogadta ezt a jogszabályt, az csak hétfőn lépett érvénybe, és így a kormány által pénteken elrendelt veszélyhelyzetet érintő intézkedések "üresek" voltak.(agerpres)

