Részben újraindul a járóbeteg-ellátás Hargita megyében, Kovászna megyében csak júniustól

Amíg Hargita megyében a járóbeteg-ellátás kapacitásának csökkenésével mindegyik rendelő újraindult, addig Kovászna megyében bár már lehet online időpontot foglalni, az ellátás viszont egyelőre csak telefonos konzultáció útján történik meg.



A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházhoz tartozó járóbeteg rendelők mindegyike beindult, itt azonban a kapacitást csökkentették a felére. A februárban „megvalósított” vizsgálatok felére jegyeznek elő a mostani időszakban. Május 18-tól a krónikus betegek programált beutalása is kezdetét vette, itt azonban húsz százalékára limitálták a vizsgálatok számát.



A vizsgálatokat csakis előzetes előjegyzés alapján végzik, hogy a tevékenység ezt az arányt ne haladja meg. Előjegyzést telefonon (a 0372 661 291-es telefonszámon) vagy online, a kórház honlapján lehet igényelni.



Ugyanakkor a csíkszeredai megyei kórházban szeptember 30-ig továbbra is lehet távolról nyújtani a szakorvosi szolgáltatásokat, a modern kommunikációs eszközök igénybevételével. A pácienseket arra kérik, hogy amennyiben erre mód van - például receptek felújítása céljából - részesítsék előnyben ezt a lehetőséget.



A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban a héten még nem indul be a járóbetegellátás. Valószínűleg a jövő héttől, de biztosabb, hogy június elejétől kezdődően számíthatnak a páciensek arra, hogy fokozatosan megnyitják a szakorvosi rendelőket. Addig folytatódnak az online, telefonos konzultációk, amelynek során a szakorvos meghallgatja a beteg panaszait, javasol számára bizonyos kivizsgálásokat és kezelési folyamatot.



András-Nagy Róbert a kórház menedzsere a Transindex megkeresésére elmondta, járóbeteg rendelők nyitása attól függ majd, hogy az elkövetkezendő hetekben hogyan alakulnak Kovászna megyében a koronavírusos esetszámok, illetve attól is, hogy a kórház milyen ütemben tud visszaszerveződni.



Érdeklődésünkre elmondta azt is, hogy az első három rendelő, ami biztosan meg fog nyitni az a belgyógyászat, a kardiológia és a neurológia, de még más szakrendelőkön is gondolkoznak. Erről még konkrét döntés nem született ezidáig. A vizsgálatokat a csíkszeredai kórházhoz hasonlóan itt is előzetes előjegyzés alapján végzik majd.



A betegek fogadása a törvények által meghatározott körülmények között zajlik, így a pácienseknek kórházba menetelkor maszkot kell viseljenek, távolságot kell tartaniuk, a kapunál az egészségügyi személyzet testhőmérsékletet fog mérni és eligazítják majd a betegeket az űrlap kitöltését követően.



A csíkszeredai megyei kórház felhívta a figyelmet arra is, hogy a rendelőkben egyszerre csak egy személy tartózkodhat, a rendelő előtt pedig csak egy személy várakozhat. A többi pácienst arra kérték, hogy az udvaron várakozzanak. (Kivételt képeznek azok, akiknek szükségük van hozzátartozó segítségére, például szülő nők, várandósok, gyerekek vagy sérült személyek.)



Azt is kérték, hogy az előjegyzés idejének betartása mellett amennyiben lehetséges, a páciensek egyedül érkezzenek a helyszínre. (hírszerk.)

