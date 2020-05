Megbírságolhatják Pontát és Ciolacut, amiért maszk nélkül tartottak beszédet a parlamentben

Ludovic Orban miniszterelnöknek sikerült felhergelnie Victor Pontát, miután hétfő este a B1 TV-ben azt mondta, hogy meg is büntethetik a Pro Románia elnökét és Marcel Ciolacut is, amiért azok hétfőn, a parlamenti félszólalásuk ideje alatt nem viseltek maszkot, megszegve ezzel a készenléti állapot szabályait, ami előírja, hogy zárt terekben kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.



A bejelentésre reagált Victor Ponta a Facebook-oldalán egy felháborodott bejegyzésben. Az üzente a miniszterelnöknek, hogy neki is ideje lenne levennie a maszkot, hogy a románok lássák, mi is bújuk meg alatt. Ponta szerint Ludovic Orban a vírus, ami 30 éve fenyegeti a románok életét.



Facebook-bejegyzésében Ponta továbbá imposztornak nevezi a miniszterelnököt, aki szerinte a „bojár” Klaus Johannis államfővel együtt semmi mást nem tud, csak büntetni az embereket.







A parlament hétfői ülésén amúgy is eléggé paprikás volt a hangulat. Miután Marcel Ciolacu maszk nélkül tartott beszédet Florin Roman, a PNL képviselőházi frakcióvezetője azt kérte, hogy fertőtlenítsék a mikrofont, amibe Ciolacu belebeszélt, mert ő addig nem hajlandó felszólalni a pulpitusnál. (hírszerk.)

