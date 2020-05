Kézzel is megírható a lakhely szerinti település elhagyásakor szükséges felelősségvállalási nyilatkozat - közölte kedden a Román Csendőrség.



Facebook-bejegyzésében a csendőrség leszögezi: a felelősségvállalási nyilatkozat kézzel is megírható, de meg kell jelennie rajta a közzétett típusnyomtatványban fellelhető valamennyi tartalmi elemnek. Amennyiben a nyilatkozatban feltüntetett útvonal változatlan, az irat más napokon is felhasználható - jegyzik meg, hozzátéve, ez esetben át kell húzni a régi dátumot és fel kell tüntetni az aznapit.







A veszélyhelyzet ideje alatt csak alapos indokkal hagyhatjuk el a települést. A felelősségvállalási nyilatkozatban is megjelölt okok a következők: munkavégzés céljából; humanitárius célból vagy önkéntesség céljából; mezőgazdasági tevékenység végzése céljából; őstermelők termékeik értékesítése céljából; más településen levő ingatlan fenntartása, hivatalos irat kiváltása céljából; orvosi kezelésen való részvétel céljából; szabadtéri sport- vagy szabadidős tevékenység (kerékpározás, természetjárás, futás, kajakozás, hegymászás, vadászat, halászat és egyebek) céljából legtöbb három személy részvételével; korlátozott számú résztvevővel zajló családi eseményeken való részvétel céljából, a fizikai távolság betartásával; autóvásárlás, a jármű szervizelése vagy kötelező műszaki vizsgájának elvégeztetése céljából, amire a lakhely szerinti településen nincs lehetőség; más alapos indok miatt (például gyerek, családtag ellátása/kísérete; hozzátartozó gondozása; idős, beteg személyek gondozása; családtag elhalálozása; alapszükségleti cikkek (beleértve a háziállatok szükségleteit is) beszerzése. (agerpres)



Nyitókép: Jandarmeria Română Facebook-oldal

