Ne zarándokoljanak tömegesen a csíksomlyói búcsúra, kérik az erdélyi ferencesek

A csíksomlyói kegyhely - Covid-19 világjárvány kapcsán végrehajtott egészségügyi döntések következtében - idén nem tudja fogadni a tömeges zarándoklatot, közölte Facebook-oldalán Ubán Erik, az erdélyi ferencesek tartományfőnöke.







A döntés értelmében arra kéri a híveket, hogy idén ne zarándokoljanak el a kegyhelyre a pünkösdszombati búcsú alkalmával, hanem az internet, a tévé vagy a rádió segítségével kapcsolódjanak be az ünnepi szentmisébe és az egyéb liturgikus programokba.



A 2020. május 30-i csíksomlyói pünkösdszombati búcsús ünnepi szentmise déli fél 1-kor kezdődik a zárt csíksomlyói kegytemplom – pápai kisbazilikában. A szentmisét Nm. és Ft. Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Főegyházmegye Főpásztora mutatja be és mond szentbeszédet.



A szentmise élőben követhető lesz a kegyhely honlapján és Facebook-oldalán, továbbá közvetíti a Duna TV és az Erdélyi Mária Rádió is.



A ferencesek arra kérik azokat, akik gyedül a kegyhelyre látogatnak, hogy szigorúan tartsák be a járvány terjedését megakadályozó előírásokat (maszk viselése a zárt helyeken, gyakori kézmosás, szükséges távolságtartás), ezzel is segítve, hogy minél hamarabb alkalmas legyen a kegyhely a zarándokok fogadására. (hírszerk.)





Nyitókép: Csíksomlyó - kegyhely

