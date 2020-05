Benyújtották az alkotmányellenes bírságokat eltörlő törvénytervezetet

Törvénytervezetet nyújtott be a parlamentbe a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE), a Pro Románia és az RMDSZ a szükségállapot idején kiszabott bírságok nagy részének automatikus - azaz bírósági döntést nem igénylő - eltörléséről.



Erről az ALDE elnöke, Călin Popescu-Tăriceanu számolt be kedden egy Facebook-bejegyzésben.



Tăriceanu megjegyzi, a hatósági karantén vagy a lakhelyi elkülönítés megszegése, valamint a közrend- és közcsendháborítás miatt kirótt büntetésekre nem terjed ki a tervezet hatálya, ugyanakkor nem az a célja a jogszabályjavaslatnak, hogy az igazságtalanság érzetét keltse a törvénytisztelő állampolgárokban, vagy hogy elbátortalanítsa a rendőrséget.



"A törvény lehetővé teszi majd az igazságszolgáltatás számára, hogy normálisan működjön, és ne temesse maga alá több mint 300 ezer ügyirat" - fogalmaz.



A szenátushoz benyújtott tervezet semmissé nyilvánítaná az 1999/1-es sürgősségi kormányrendelet 28. cikkelye alapján kirótt bírságokról szóló jegyzőkönyveket. A már befizetett bírságokat igénylésre visszatérítenék, a még be nem fizetett büntetésektől pedig eltekintetnének - áll a tervezetben.



Ahogyan arról mi is beszámoltunk helyt adott az alkotmánybíróság (CCR) a Nép Ügyvédje által benyújtott óvásnak, amelyet a szükségállapot szabályainak áthágása miatt kirótt büntetések összegére vonatkozó sürgősségi kormányrendelet ellen nyújtott be az ombudsman. Ennek értelmében érvénytelenek a kijárási tilalom megszegéséért kiosztott bírságok.(agerpres)



