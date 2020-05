Repülnél Kolozsvár és Bukarest között? Lehet, útba kell ejtened egy másik várost közben

Mint beszámoltunk róla, május 18-tól újraindultak a Kolozsvár-Bukarest TAROM légijáratok.



A repülők a hét minden napján közlekednek, a következő menetrend szerint: Kolozsvárról Bukarestbe 19:40-kor indul repülő, amely 20:35-kor érkezik meg, Bukarestből Kolozsvár irányába pedig 18:05-kor indul és 19:00-kor érkezik a gép.



Egy olvasónk beszámolója szerint a Kolozsvár-Bukarest járatok nem feltétlen közvetlenül közlekednek, útba ejtenek más megállót is. Olvasónk hétfő délután utazott Kolozsvárról a fővárosba, de tett egy kitérőt Jászvásáron is, amiről erről előzőleg nem volt tudomása. Ma utazik vissza Kolozsvárra, ezúttal először ide érkezik, de rögtön repül is tovább Temesvárra. A Tarom honlapján nem található arra vonatkozó információ, hogy a Kolozsvár-Bukarest járatot megszakítanák vagy összevonnák más járatokkal. Olvasónk szerint egyébként egyelőre nagyon kevesen voltak a kolozsvári reptéren és a repülőn is.



A otopeni reptér megváltozott biztonsági szabályairól ITT írtunk. A bukaresti terminálban nem lehet várakozni, az összes padot leszerelték, Kolozsváron úgy tűnik ennél engedékenyebbek voltak, itt maradtak a padok, de egy ülőhelynyi távolságot kell tartani a másik embertől. Továbbá a padlóra ragasztott színes matricák segítik a várakozók távolságtartását, de a fotók tanulsága szerint nem volt nagy a tolongás.





Tisztes távolságban lehet várakozni

Belépésnél egy műszer automatikusan megméri a lázat