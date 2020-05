Jogi bizottság: megúszhatja a börtönt, aki 100 ezer eurónál kisebb adócsalást követ el

Megszavazta kedden a képviselőház jogi bizottsága azt a törvénymódosítást, miszerint a 100.000 eurónál kisebb összegű adócsalás bírsággal is büntethető, amennyiben a teljes kár megtérül.



A testület ugyanakkor elfogadott egy olyan módosító javaslatot is, miszerint egyáltalán nem szabnak ki büntetést adócsalás miatt, ha az érintett a nyomozás során vagy az ügy bírósági szakaszában - a jogerős ítélet kimondásáig - megtéríti az okozott kárt, kiegészítve az összeg még 20 százalékával.



Az adócsalás megelőzését és visszaszorítását szolgáló 2005/241-es törvényt módosító jogszabály egy alkotmánybírósági döntés nyomán került vissza a parlamentbe. A törvényt eredetileg 2018. december 19-én fogadta el az alsóház, a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Népi Mozgalom Párt (PMP) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 93 törvényhozója azonban alkotmányossági kifogást emelt ellene.



A PNL képviselőházi frakcióvezetője, Florin Roman bírálta a bizottságban elfogadott tervezetet, hangsúlyozva, hogy "a PSD zöld utat ad az adócsalók amnesztiában részesítésének". Hozzátette, amennyiben a szociáldemokraták tervezete átmegy a képviselőház plénumán is, a PNL minden alkotmányos eszközt felhasznál majd, hogy ne léphessen érvénybe a jogszabály.



A tervezetet a szenátus már elfogadta, a képviselőház döntő házként tárgyalja. (agerpres)

