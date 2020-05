Öt párt is figyelmeztetést kapott a CNCD-től, mert az EP-választásokon kevés női jelöltet állított

Figyelmeztetésben részesítette az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) a Szociáldemokrata Pártot (PSD), a Nemzeti Liberális Pártot (PNL), a Mentsétek Meg Romániát Szövetséget (USR), a Népi Mozgalom Pártját (PMP) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget is, amiért a tavaly májusi Európai Parlamenti választásokkor nem tartották be a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó szabályozásokat, a jelöltjeik között pedig kevés volt a nő. Az RMDSZ esetében a rangsorolást követően az első két befutó helyen férfi, de harmadikon egy női jelölt volt, akit ismét két férfi követett.



Az EP-ben 33 képviselőhelye van Romániának, és jelenleg 6 nő és 27 férfi politikus tölt be képviselői mandátumot. (caleaeuropeana.ro)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!