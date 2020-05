Jóváhagyta a parlament a készenléti állapot bevezetését

Elfogadta szerdán a parlament azt a kormányhatározatot, amely értelmében készenléti állapotot hirdetnek meg Románia területén.



A tervezetet 372 törvényhozó támogatta, 37-en ellene szavaztak, 7-en tartózkodtak.



A parlament által elfogadott határozat értelmében jóváhagyják a veszélyhelyzet bevezetését előíró 2020. május 18-i kormányhatározatban leszögezett intézkedéseket, amelyeket a COVID-19 járvány hatásainak visszaszorítása érdekében hoznak meg.



FRISSÍTÉS: Módosított formában erősítette meg szerdai együttes ülésén a parlament a készenléti állapot kihirdetéséről rendelkező határozatot. A parlament egyebek mellett visszahelyezte az önkormányzatok hatáskörébe a kórházi vezetők leváltásának és kinevezésének jogát, amelyet a rendkívüli állapot idején vett át a kormány. A kormánynak előírták azt is, hogy ingyenesen biztosítson a "rászorulóknak" védőmaszkot, miután kötelezővé tette viselésüket a zárt terekben.



Raed Arafat belügyi államtitkár, a katasztrófavédelem vezetője a parlamenti ülésen azt mondta: már folyamatban van a veszélyhelyzet gyakorlatba ültetését lehetővé tevő miniszteri rendeletek előkészítése.



A rendeletek főleg az egészségügyi szektort, de a szállításügyet, gazdaságot és más területeket is érintenek.



Radu Preda, a Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátusi frakcióvezetője felszólalásában azt mondta: mélységes kiábrándulást okoz neki az a mód, ahogyan megtörtént az áttérés a szükségállapotról a veszélyhelyzetre. Preda szerint ugyanis túl későn vezetik be a kötelező maszkviselést, ezt az intézkedést már a járvány kitörésekor meg kellett volna hozni. A PSD-s politikus szemrehányást tett a liberális párti kormánynak amiatt is, hogy a "COVID-pszichózis" miatt súlyos állapotban levő krónikus betegeket "űztek el" a kórházakból, 34.000 ágyat ürítettek ki, a tesztelési lehetőség hiányosságai miatt lehetetlenné vált rákos betegek biztonságos beutalása, és emiatt megnőtt az elhalálozási ráta.



Victor Ponta, a Pro Románia párt vezetője bejelentette: az alakulat a veszélyhelyzet kihirdetésének törvénytervezete ellen fog szavazni. Kijelentette: akik megszavazzák a jogszabályt, azok csak még nagyobb hatalmat adnak az Orban-kormány kezébe, amely "az utóbbi hónapokban bebizonyította, hogy képtelen megvédeni állampolgárait".



Dan Barna képviselő, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke azt mondta felszólalásában: az USR törvényhozói megszavazzák a veszélyhelyzet kihirdetését, de ugyanakkor a krízis kezdete óta hiányolta az "előreláthatóságot", ellentmondásosan, egyik napról a másikra születtek döntések. Ezt a helyzetet meg kell szüntetni, mondta Barna.



Az USR elnöke úgy vélte, továbbra is a Liviu Dragnea volt PSD-elnök által "megcsonkított" törvények és intézmények működnek, és a PSD azért akarja továbbra is a helyi hatóságok jogkörében tartani a kórházak vezető funkcióiba történő kinevezéseket, mert így tudja fenntartani azt a hatalmi hálózatát, amely "térdre kényszerítette az egészségügyi rendszert".



A jogszabályt végül elfogadta a parlament, miután 372 törvényhozó támogatta azt, 37-en ellene szavaztak, 7-en tartózkodtak.(agerpres/mti)



Nyitókép: Playtech.ro

