Szabályozták a védőmaszkok kötelező viselését

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter jóváhagyta az egészségügyi tárca és a belügyminisztérium közös rendeletét, amely előírja a védőmaszk kötelező viselését, a járványtani szűrést és a kézfertőtlenítést a veszélyhelyzet idején a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében, derül ki az egészségügyi tárca közleményéből.



A dokumentum értelmében a veszélyhelyzet idején kötelező a védőmaszk használata minden nyilvános zárt térben, így az üzletekben, a tömegközlekedési járműveken és a munkahelyen is, ugyanakkor viszont megfogalmaznak néhány kivételt is.



Az 5 évesnél kisebb gyerekek kivételt képeznek a védőmaszk kötelezettségének viselése alól, akárcsak a tanulók és az egyetemisták a tanórákon, amennyiben a megfelelő fizikai távolságot betartják egymás között, írja elő az egészségügyi és a belügyminisztérium közös rendelete.



A kockázatok felmérése nyomán a következő esetek szintén kivételt jelenthetnek:

* az alkalmazott egyedül dolgozik az irodában, vagy az alkalmazottak legalább 2 méteres távolságban ülnek egymástól és kétóránként szellőztetik a helyiséget, valamint fertőtlenítik a felületeket;

* az illető személy olyan betegségekben szenved, amelyek nehezítik szervezetének az oxigénellátását;

* intenzív fizikai munkát végez, vagy munkáját nehéz körülmények (magas hőmérséklet, magas nedvességtartalom, stb.) nehezítik;

* a televíziós műsorvezetők és vendégeik, ha betartják egymás között a 3 méteres távolságot;

* nyilvános felszólalók, ha betartják a 3 méteres távolságot a többiektől.



"A munkaügyi orvosok elvégzik a kockázatfelmérést a munkahelyeken, a munkavédelmi felelős pedig felkészítőt tart az alkalmazottaknak. (...) A védőmaszknak el kell takarnia az orrot és a szájat is, és legalább 4 óránként, vagy ahányszor csak szükséges, le kell cserélni. A viselés ideje alatt nem szabad a maszkhoz nyúlni, ha ez mégis megtörténik, azonnal fertőtleníteni kell a kezet alkoholt tartalmazó kézfertőtlenítővel vagy vízzel és szappannal" - mutat rá a közlemény.



A nem orvosi maszkokat naponta ki kell mosni 60-90 Celsius-fokon és ki kell vasalni. Az 5 éves, vagy annál nagyobb gyerekek esetében javallott a textilből készült maszkok használata.



Az egészségügyi tárca hangsúlyozza, hogy amennyiben jelentkeznek a megfázásos tünetek (láz/köhögés/tüsszentés), a védőmaszk használata mindenhol ajánlott (nyílt tereken, otthon is).



A rendelet a járványtani szűrést is előírja a nyilvános zárt helyiségekbe való belépéskor. A veszélyhelyzet idején az intézmények, közigazgatási hatóságok, cégek a bejáratnál kötelesek elvégezni a járványtani szűrést minden alkalmazottjuk, illetve minden más belépő személy esetében, és kötelezniük kell őket a kezek fertőtlenítésére.



A járványtani szűrés a következőket foglalja magában: a testhőmérséklet megmérése érintésmentes hőmérővel (a testhőmérséklet nem haladhatja meg a 37,3 Celsius-fokot); a légúti megbetegedés tüneteinek a megfigyelése (gyakori köhögés, tüsszentés); amennyiben a lemért hőmérséklet meghaladja a 37,3 Celsius-fokot, javallott a művelet megismétlése 2-5 perc letelte után.



Ha a hőmérséklet második méréskor is 37,3 Celsius-fok fölött van, vagy más légúti fertőzésre utaló tünetei vannak az illető személynek, háziorvosi vizsgálatra küldhető. Ha a háziorvos szerint fennáll a koronavírus-fertőzés gyanúja, tesztelésre küldi páciensét, ha nem, akkor felállítja a megfelelő diagnózist.



A rendelet értelmében ugyanakkor az intézményekbe csak indokolt esetben léphetnek be idegen személyek.



Az intézkedések azonnal hatályba lépnek, mihelyt a miniszteri rendelet megjelenik a Hivatalos Közlönyben, szögezi le a közlemény.(agerpres)

