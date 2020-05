Orban: június 1-jétől kinyithatnak a teraszok, és a szabadtéri előadásokat is engedélyezhetik

Június 1-jétől kinyithatnak a teraszok, és a szabadtéri előadásokat is engedélyezhetik - nyilatkozta szerda este a miniszterelnök.



Ludovic Orban azt mondta, következő hónap elejétől újraindulhatnak az olyan tevékenységek, amelyek nem járnak magas kockázattal a koronavírus terjedése szempontjából. Példaként a teraszokat említette, amelyeket "jól átgondolt" védelmi intézkedések mellett nyitnának meg, illetve a szabadtéri előadások engedélyezését is kilátásba helyezte, korlátozott számú nézővel.



A kormányfő ismét nyomatékosította, hogy a további lazító intézkedések bevezetése a járványhelyzet alakulásától függ. Ha nem nő az új esetek száma, további enyhítések lesznek, ha azonban azt tapasztalják, hogy azokban az ágazatokban, amelyekben lazításokat vezettek be, bizonyítottan emelkedett az új megbetegedések száma, újabb korlátozások következhetnek az adott területen. (agerpres)

