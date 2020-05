Orban: késhet a rászorulóknak szánt ingyenes védőmaszkok kiosztása

Mivel a parlament módosította a veszélyhelyzetről szóló kormányhatározatba foglaltakat, késhet a rászorulóknak szánt ingyenes védőmaszkok kiosztása - jelentette ki szerda este Ludovic Orban miniszterelnök.



A kormányfő rámutatott, eredeti terveik szerint csütörtökön határozatot fogadott volna el a kormány, amelynek alapján a munkaügyi minisztérium megvásárolta volna a védőmaszkokat, és "három-négy napon belül" a Román Posta révén eljuttatták volna ezeket az erre jogosultaknak. A parlament azonban módosított ezen az eljáráson, az egészségügyi tárca hatáskörébe utalta a maszkok beszerzését, a minisztériumnak pedig "meg kell várnia a helyi hatóságok erre vonatkozó igénylését", ezért késhet a védőfelszerelések kiosztása - magyarázta Orban a Realitatea Plusnak adott nyilatkozatában.



A miniszterelnök azt a módosítást is bírálta, amelynek értelmében az egészségügyi alkalmazottak más egészségügyi intézményhez való ideiglenes áthelyezéséhez szükség van az érintett alkalmazott hozzájárulására. Orban szerint ez megnehezíti, hogy adott helyzetben gyors intézkedéseket hozzanak.



Azzal sem ért egyet a kormányfő, hogy a parlament megvonta az egészségügyi minisztertől a jogot, hogy a veszélyhelyzet idején a helyi hatóságok alárendeltségébe tartozó kórházak tevékenységét is ő irányítsa. Az egészségügyi miniszter így most nem válthatja le egy kórház vezetőségét, ha az nem tartja be a szabályokat - tette hozzá Orban, aki szerint ezzel az intézkedéssel a politikai alapon kinevezett kórházigazgatókat próbálja védeni a Szociáldemokrata Párt.(agerpres)

