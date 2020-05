Ezeket a rendelőket nyitják meg a sepsiszentgyörgyi megyei kórházban június 2-ától

Június 2-ától délelőtti és délutáni programmal részlegesen megnyitják a járóbeteg rendelőket a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban – közölte a Friss Fm Rádió.



András-Nagy Róbert a Rádiónak elmondta, először az onkológia, a hematológia, a reumatológia, a kardiológia, a belgyógyászat, a neurológia, a gasztroenterológia, a nőgyógyászat, a diabetológia, az endokrinológia, a pszichiátria, az urológia, a nefrológia és a gyermekgyógyászati rendelőt nyitják meg. Ugyanakkor, megnyitják a laboratóriumot és az imaginisztikai labort is. Utóbbi esetében egyelőre csak az MRI és a CT működik majd, biztonságos szolgáltatással.



Mint írtuk hétfőtől még egyelőre csak online lehet programálást kérni telefonos és online konzultációra, azokban az esetekben, ahol ez lehetséges.



A Friss FM szerint egy másik döntés értelmében, a hónap végétől újraindítanák a kórházi osztályokat is és részlegesen megnyitnák a kórházi ellátást. Ennek érdekében létrehoznak egy moduláris sürgősségi osztályt, ami egy konténer épület lesz a kórház udvarán. Ebben biztosítják a járványtani elemzést is a belépők esetében, és annak függvényében, hogy valaki gyanús, pozitív irányítják a különböző zónákba. Itt kap helyet a koronavírus-fertőzéses pozitív és gyanús esetek ellátása is. A jelenlegi sürgősségi osztály pedig megmarad a nem koronavírusos betegek számára.



Akik időpontot kapnak a poliklinika valamely osztályára, a kórházba érkezéskor járványtani szűrésen (hőmérséklet mérés, kikérdezés) esnek át. A járóbeteg rendelőbe csak maszkban léphetnek be az érkezők, kísérők csak nagyon indokolt esetben mehetnek a pácienssel és maximum egy személy, ugyanakkor arra kérnek mindenkit, hogy az adott időpontra érkezzen, ne korábban és tartsák be a hatóságok által előírt távolságot. (Friss Fm)

