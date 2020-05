Senki nem lett vírusos az egy kanálból való áldoztatástól, ezért megszüntették az eljárást a kolozsvári pópák ellen

Megszünteti az eljárást a kolozsvári ügyészség a járvány idején ugyanazon kanállal áldoztató pópák ügyében. Korábban a konstancai ügyészség is felmentette Teodosie tomisi érseket is, aki szintén egy kanállal áldoztatott a koronavírus-járvány közepén.



A kolozsvári ügyészség indoklása szerint a hívek egyazon kanálból áldoztatása nem meríti ki a büntető törvénykönyv 352. cikkelyében foglaltakat, miszerint bűncselekmény a betegségek leküzdésének megakadályozása. Leszögezik, hogy a közös áldoztatás nem vezetett senki koronavírussal való megfertőzéséhez.



Az ortodox egyház az eset kapcsán többek között azzal védekezett az ügyészségen, hogy a kolozsvári eset még azelőtt történt, hogy bármiféle törvényes tiltás érvényben lett volna, valamint az egyházi kánon szerint csakis ilyen módon lehet áldoztatni.



dr. Mihai Moisescu-Goia, a Kolozs Megyei Egészségügyi Igazgatóság (DSP) igazgatója korábban levélben szólította fel Andrei Andreicu kolozsvári metropolitát, hogy a koronavírus-járványra való tekintettel szüntesse be a hagyományos áldoztatási szertartást.



A kormány később azt javasolta az ortodox egyháznak, hogy a korlátozások feloldása után a híveket műanyag, egyszer használatos kanállal áldoztassák, amit csak egy hívőnél használnak, és egyelőre hagyjanak fel a hagyományos, arany vagy aranyozott kanállal történő áldoztatással. A javaslatot éles hangnemben bírálta a Román Ortodox Egyház (BOR) és annak vezetője, Daniel pátriárka is. (clujust.ro/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!