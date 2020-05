Lehet, hogy sosem tudjuk meg, mondott-e a SRI olyat Johannisnak, ami alapján az államfő Erdély eladásáról beszélt

Titkosított formában érkezett meg a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) tevékenységét ellenőrző parlamenti bizottsághoz a SRI azon tájékoztatása, amelyet azért kért a bizottság a hírszerzéstől, hogy megtudják létezik-e olyan nemzetbiztonsági veszély, ami alapján Klaus Johannis államfő azzal vádolta meg a PSD-t, hogy Magyarországnak szeretnék átjátszani Erdélyt. Erről Csoma Botond RMDSZ-es képviselő, a SRI tevékenységét ellenőrző parlamenti bizottság titkára beszélt egy csütörtöki sajtótájékoztatón Kolozsváron.



Korábban megírtuk, hogy a bizottság a SRI illetékeseitől kért írásos magyarázatot Klaus Johannis nyilatkozatára, melyet azután tett, miután a székelyföldi autonómia-statútum hallgatólagosan átment a képviselőházon.



Csoma Botond elmondása szerint a szükségállapot ideje alatt ő kétszer járt Bukarestben, és másodjára sikerült is megtartaniuk a bizottsági ülést. Az ülésen akkor úgy határoztak, hogy be fogják hívni a hírszerzés igazgatóját azt követően, hogy elküldték nekik a szóban forgó tájékoztatót, és megtárgyalták azt.



Az RMDSZ-es képviselő elmondta, hogy az írásos tájékoztatás megérkezett, de titkosított formában, és ha az teljesen titkosított marad, akkor erről ők nem tudják majd a közvéleményt tájékoztatni, mert büntetőjogi felelősségrevonással járhat. Elmondása szerint ő még nem látta ezt a tájékoztatást.



„Remélem, hogy nem valami huzavona folyik itt a háttérben, hogy próbálják ezt eltussolni. Ezt a dolgot mindenképpen szükség lenne tisztázni. Nincsenek nekem nagy ábrándjaim azzal kapcsolatban, hogy a hírszerzés hogy viszonyulhat ehhez a kérdéshez, mivel az egy ismert dolog, hogy a hírszerzés adott esetben az erdélyi magyar közösséget rizikófaktornak tekinti, és a régi beidegződések nem tűntek el teljesen”- mondta az RMDSZ-es képviselő.



Elmondása szerint azzal kapcsolatban sincsenek nagy reményei, hogy az ügyet teljesen tisztázni tudják majd.



Csoma Botond közölte, hogy a sajtóban felröppent hírekkel ellentétben ők nem azt kérték a hírszerzéstől, hogy politikai vitákban foglaljanak állást - ami ellentétes a SRI működésével - , hanem azt, hogy adjanak magyarázatot arra vonatkozóan, hogy milyen információk magyarázzák az államfő kijelentéseit.



Az RMDSZ-es képviselő ugyanakkor azt is elmondta, hogy a SRI tevékenységét ellenőrző parlamenti bizottságnak nem áll jogában feloldani a SRI által küldött tájékoztatás titkosságát, így megtörténhet, hogy az abban leírtakat ők is „magukkal viszik a sírba”. (hírszerk.)

