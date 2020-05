A DNA 33 kivizsgálást indított a járvány alatt az egészségügyi közbeszerzések kapcsán

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) 33 kivizsgálást indított a koronavírus-járvány ideje alatt eszközölt közbeszerzésekkel kapcsolatban.



Ezt a DNA főügyésze, Crin Bologa jelentette be csütörtökön.



A főügyész azt mondta, a 33 kivizsgálás közül 25-öt hivatalból indítottak a korrupcióellenes ügyészek. Az ügyészek azt a módot vizsgálják, ahogy bizonyos védőfelszerelések (maszkok, arcpajzsok, védőruhák, szigetelt hordágyak stb.) közvetlen közbeszerzése zajlott. Ugyanakkor az EU-ban veszélyesnek tartott és tiltott, nem szabványos orvosi maszkok beszerzésének körülményeire is fényt akarnak deríteni.



A DNA főügyésze szerint az ügyészek meg akarnak bizonyosodni afelől, hogy a pandémia időszaka alatt 'a közpénzeket nem szippantották el korruptak zsebei'.



Bologa figyelmeztetett, hogy a vesztegetés, a vesztegetés elfogadása, a befolyással való üzérkedés, az érdekellentét, a hivatali visszaélés a szükségállapot ideje alatt is bűncselekménynek minősül, és a DNA minden feljelentést a legnagyobb figyelemmel kivizsgál.(agerpres)

