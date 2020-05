Kormány: a szociális dolgozók egyszeri kockázati pótlékot, a rászoruló személyek segélycsomagot kapnak

Az idősotthonokban és a fogyatékkal élő személyeket ellátó otthonokban szolgálatot teljesítő szociális dolgozók is megkapják az egyszeri kockázati pótlékot. Az erről szóló sürgősségi rendeletet csütörtöki ülésén fogadta el a kormány.



A kormányülést követő nyilatkozatában Marcel Boloş európai alapokért felelős miniszter rámutatott, a koronavírus elleni küzdelemben részt vevő egészségügyi alkalmazottakhoz hasonlóan a mintegy 38 ezer szociális dolgozó is megkapja az egyszeri, 1150 lejes kockázati pótlékot.



Az intézkedés 45 millió lejes terhet ró a költségvetésre - tette hozzá a tárcavezető.



Az európai alapokért felelős miniszter ugyanakkor beszámolt arról is, hogy a kormány elfogadta a higiéniai termékekből és alapélelmiszerekből álló segélycsomagok kiosztását szabályozó sürgősségi rendeletet, amelynek értelmében 1,2 millió rászoruló személy részesül az uniós alapokból megvásárolt csomagokból.



A higiéniai termékekből álló csomagokat június 4-étől, az élelmiszercsomagokat pedig június 15-étől kezdik el kiosztani. Az intézkedést nagyon várták már mind a jogosultak, mind az élelmiszeripar képviselői - mondta a tárcavezető.



Hozzátette, az élelmiszercsomagokhoz összesen 35 ezer tonna búzalisztet, több mint 10 ezer tonna marhahúskonzervet és több mint 6 ezer tonna sertéshúskonzervet vásároltak meg. "Ez jelentős mennyiségű termék, rendkívül hasznos ez most a pék- és élelmiszeripar számára" - hangsúlyozta.



A higiéniai termékeket és élelmiszereket tartalmazó csomagokat a rászoruló személyeket támogató operatív program keretében vásárolta meg az uniós alapokért felelős minisztérium. (agerpres)

