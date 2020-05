A beígért tíz helyett csak három határátkelő áll nyitva a román-magyar határon

Óriási volt a zűrzavar az elmúlt kép napban a román-magyar határátkelő pontoknál, miután a magyar hatóságok – úgy tűnik – egyoldalúan módosítottak a szabályokon.



Szerdán Marcel Vela román és Pintér Sándor magyar belügyminiszter megállapodására hivatkozva azt jelentették be, hogy 10 ponton léphetik át a határt az utazók. A hatóságok azt követően hozták ezt a döntést, hogy hatalmas torlódás alakult ki az átkelőknél, miután Romániában – a szükségállapotról a vészhelyzetre való áttérést követően – már csak az otthoni elkülönítést tették kötelezővé a beutazók számára az intézményes karantén helyett.



Csütörtökön hajnalban, az eredeti tájékoztatásnak megfelelően, meg is nyíltak az átkelők, azonban – a frissujsag.ro szerint – a magyar hatóságok 11 óra körül telefonon tájékoztatták román kollégáikat, hogy mégsem engedik át a tranzitforgalmat. A Máramarosszigeti Határrendészeti Felügyelőség szóvivője szerint indoklást nem kaptak.



A Pete-Csengersima átkelőnél emiatt körülbelül 40 gépjármű torlódott fel, melyeket nagyjából 4 órán keresztül várattak, végül pedig mégiscsak átengedtek a határon. A többi érkező gépjármű utasait pedig még az átkelőhöz érkezés előtt tájékoztatták arról, hogy nem mehetnek át.



A magyar szolgálat legutóbbi tájékoztatása szerint három átkelőt használhatnak a Nyugat-Európából érkezők, illetve az oda igyekvők: Nagylak-Csanádpalota autópálya határátkelőhely (teher- és autóbusz-forgalom), Nagylak-Nagylak közúti határátkelőhely (személygépjármű-forgalom) és Bors-Ártánd közúti határátkelőhely (valamennyi jármű-kategória számára).



Az utazókra szigorú szabályok vonatkoznak: alá kell vetniük magukat járványügyi ellenőrzésnek és a lehető leghamarabb el kell hagyniuk Magyarország területét. Engedélyezett továbbá ezeken a pontokon az átutazás azok számára is, akik a budapesti Liszt Ferenc (Ferihegyi) Repülőtérre igyekszenek vagy onnan érkeznek, az úti céljukat azonban igazolniuk kell, például repülőjeggyel.



Átutazhatnak továbbá az ingázók a következő átkelőkön: Pete-Csengersima, Csanálos-Vállaj, Érmihályfalva-Nyírábrány, Székelyhíd-Létavértes, Nagyszalonta-Méhkerék, Gyulavarsánd-Gyula, Tornya-Battonya, Nagycsanád-Kiszombor. Itt azok kelhetnek át, akik munkavégzés céljából ingáznak (és lakhelyük illetve munkahelyük nincs távolabb 30 kilométernél az országhatártól), orvosi kivizsgálásra/kezelésre szorulnak, valamint nyitva állnak a vizsgázni induló diákok, egyetemisták számára is.



A turistaforgalom továbbra is fel van függesztve az összes átkelőnél!



A bizonytalan helyzetre és a gyakori változtatásokra való tekintettel azt ajánljuk minden útra kelőnek, hogy tájékozódjon a magyar és a román hatóságok honlapján az épp aktuális szabályokat illetően. Nekünk is ezt ajánlotta a magyarországi határőrség, amikor megkerestük őket a kérdéseinkkel. A nem magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésének feltételeiről itt lehet bővebben olvasni. (frisujsag.ro, hírszerk.)



