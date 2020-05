Székelyföldön nem regisztráltak új esetet pénteken, Suceava megyében most van először kevesebb aktív fertőzött, mint előző nap

Bár továbbra is Suceava megyében van a legtöbb koronavírusos beteg, a járvány kitörése óta most fordult elő először, hogy kevesebb az aktív fertőzött, mint előző nap. Csütörtökön még 3.472 aktív koronavírusos volt a megyében, ez a szám csökkent le péntekre 3.455-re. Suceava mellett Arad megyében is csökkent az aktív fertőzöttek száma 2-vel, 695-re.



Az ország 10 megyéjében, köztük Székelyföldön sem regisztráltak új fertőzöttet pénteken. Így Brăila (19), Kolozs (538), Kovászna (229), Giurgiu (210), Hargita (100), Mehedinți (101), Maros (660), Szatmár (60), Tulcea (135) és Vâlcea (28) megyékben ugyanannyi regisztrált fertőzött volt pénteken is, mint előző nap.



Az ország többi megyéjében némiképp növekedett a regisztrált fertőzöttek száma, de sehol sem kimagaslóan. A fővárosban 1.701-ről 24 óra alatt 1.687-re esett vissza az aktív fertőzöttek száma.



A Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) pénteki adatairól ITT írtunk.(digi24.ro/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!