Fegyvereket, számszeríjakat, lőszereket és nyilakat foglalt le a rendőrség Hargita és Maros megyében

Fegyvereket, számszeríjakat, lőszereket és nyilakat foglalt le a rendőrség több házkutatás során Hargita és Maros megyében.



A Hargita Megyei Rendőr-főfelügyelőség (IPJ) sajtóosztálya szerint felmerült a gyanú, hogy egy homoródszentmártoni személy nem tarja be a fegyverekre és lőszerekre vonatkozó jogszabály előírásait.



A nyomozók házkutatási parancsot kértek az 54 éves férfi két Hargita és egy Maros megyei lakására, amelyeket csütörtökön, azonos időben átkutattak.



A rendőrök találtak két katonai revolvert, két sűrített levegős lőfegyvert, két számszeríjat, két célzókészüléket, 12 katonai töltényhüvelyt, 290 ólomlövedéket, 29 számszeríj nyilat, 31 pirotechnikai eszközt, és egy regisztrálatlan, engedély nélküli fémdetektort.



A nyomozás során kiderült, hogy a férfinak nincs fegyvertartási engedélye.



A rendőrség a fegyverek és lőszerek rendjének be nem tartása, minősített csempészet és pirotechnikai eszközök engedély nélküli használata miatt indított nyomozást. Ezen bűncselekményekért akár 12 év börtönbüntetés is kiszabható - tájékoztat a közlemény. (agerpres)

