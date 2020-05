Környezetvédelmi miniszter: Románia évszázados erdői a törvény oltalma alá kerülnek

Törvény fogja védelmezni Románia évszázados erdőit - ígérte pénteken Costel Alexe környezetvédelmi miniszter egy Iaşi megyei erdőben tett látogatása alkalmából.



Costel Alexe azt mondta: döntése értelmében Románia öreg erdőit, amelyeket jelenleg kitermelnek, „évszázados erdő” címmel fognak illetni, és a törvény oltalma alá kerülnek. Az ilyen erdőkben nem eszközölnek több erdészeti beavatkozást. Alexe hozzátette: minden állami intézményt, amelynek erre a célra alkalmas erdő van a tulajdonában, arra biztatnak, hogy kérvényezze a környezetvédelmi minisztériumtól, hogy a szóban forgó erdőt úgynevezett erdőparkká alakítsák.



Azt is elmondta: céljai között szerepel a szűz és kvázi szűz romániai erdőfelület megduplázása.



Ugyanakkor felhívást intézett az egyetemekhez, kutatási központokhoz és civil szervezetekhez, hogy vegyenek részt a szűz és kvázi szűz erdők felmérésében.



„Európa szűz és kvázi szűz erdeinek kétharmada jelenleg Romániában van. (...) Azt szeretném, hogy ne mi legyünk az utolsók, akik még látjuk a romániai évszázados erdőket. Ezeknek addig kell élniük és lábon állniuk, amíg a természet akarja” - mondta a miniszter, hozzátéve, hogy azokat az erdőket, amelyek fái képesek 300-400-500 évig is élni, a jövendő nemzedékeknek is élvezniük kell.



Costel Alexe szerint jelenleg Romániában 38.000 hektáron terülnek el 140 -150 évesnél öregebb csere-, tölgy- és fenyőerdők. Ezeket jelenleg kitermelésre használják, de miután a törvény oltalma kerülnek, többé semmiféle erdészeti beavatkozást nem szabad majd elvégezni bennük.



„Országos szinten 8364 évszázados erdőt azonosítottunk, amelyeket jelenleg kitermelnek, és felszólítottuk a Romsilvát, hogy szeptember 15-éig mindezeket az erdőket vonják védelem alá konzerválás céljából” - jelentette ki a környezetvédelmi tárca vezetője, aki 100.000 hektárra szeretné növelni a védett erdők összterületét. (agerpres)

