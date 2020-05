Még módosítottak a maszkviselés szabályain a Hivatalos Közlönyben történő megjelenésével

Az egészségügyi miniszter, Nelu Tătaru szerdán hagyta jóvá az egészségügyi tárca és a belügyminisztérium közös rendeletét, amely előírja a védőmaszk kötelező viselését, a járványtani szűrést és a kézfertőtlenítést a veszélyhelyzet idején a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében. A rendelet a Hivatalos Közlönyben történő megjelenésével lépett életben péntek este, de digi24.ro kiszúrta, hogy a szerdai bejelentés óta módosítottak rajta.



A rendelkezés értelmében a veszélyhelyzet idején kötelező a védőmaszk használata minden nyilvános zárt térben, így az üzletekben, a tömegközlekedési járműveken és a munkahelyen is, viszont megfogalmaztak néhány kivételt, amin aztán péntekre módosítottak.



Eredetileg úgy volt, ha az alkalmazott egyedül dolgozik az irodában, vagy az alkalmazottak legalább 2 méteres távolságban ülnek egymástól és kétóránként szellőztetik a helyiséget, valamint fertőtlenítik a felületeket, akkor nem kell maszkot viselni. A hivatalos közlönyben megjelent változatban már csak az a kivétel szerepel, ha az alkalmazott egyedül dolgozik az irodában.



Az elképzelés szerint a nyilvános felszólalók sem kellett volna maszkot viseljenek, ha betartják a 3 méteres távolságot a többiektől. A hivatalos változat szerint már csak akkor nem kötelesek maszkot viselni, ha a hallgatósága nem haladja meg a 16 főt.



A szerdán bejelentett változat könnyítette volna a vizsgákra készülő diákok maszkviselését is, amennyiben a megfelelő fizikai távolságot betartják egymás között. A hivatalos változatból már ezt is kivették.



Eszerint a következő kivételekkel nem kell maszkot viselni zárt térben:



* az illető személy olyan betegségekben szenved, amelyek nehezítik szervezetének az oxigénellátását;

* intenzív fizikai munkát végez, vagy munkáját nehéz körülmények (magas hőmérséklet, magas nedvességtartalom, stb.) nehezítik;

* a televíziós műsorvezetők és vendégeik, ha betartják egymás között a 3 méteres távolságot;

* a munkahelyi irodában egyedül dolgozó alkalmazottak;

* az 5 év alatti gyerekek.



(digi24/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!