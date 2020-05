A hatóságok ellenőrzés alatt tartják a kialakult helyzetet: Hargita megyei helyzetről tájékoztattak

Miután az elmúlt napokban meghaladta a százat az igazolt pozitív esetek száma közös sajtótájékoztatón ismertették a Hargita megyei járványhelyzetet május 22-én, pénteken Ion Proca, Hargita megye prefektusa, Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője, Konrád Judit, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere és Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.



Ion Proca, Hargita megye prefektusa szerint a hatóságok ellenőrzés alatt tartják a kialakult helyzetet. Folytatják az egyeztetést a helyi önkormányzatokkal, felmérve a települések egészségügyi és közbiztonsági felkészültségét. Ugyanakkor folyamatosan tartják a kapcsolatot az egészségügyi intézményekkel is.



Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője elmondta, az elmúlt napokban megtriplázódott esetek gócpontjait két kategóriába lehet sorolni: egy részük munkahelyhez kötődik másik részük pedig közösségi, rokoni kapcsolatokhoz. Mint mondta, minden pozitív esetet beutaltak a kórházba és megfigyelik őket. A közegészségügyi igazgatóság vezetője ismét kiemelte, hogy a pozitív eseteket a legközelebbi fertőző osztállyal rendelkező kórházakban kezelik. A fertőzéshez társuló, más krónikus betegségben is szenvedő személyeket pedig az udvarhelyi háttérkórházban, amely több mint 500 férőhellyel rendelkezik. Csütörtök éjjelig 3770 tesztet végeztek el, betartva a központilag meghatározott tesztelési protokollt. A megye tesztelési kapacitása napi kétszáz teszt.



Konrád Judit, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere szerint az egészségügyi intézmény jelenleg elegendő gyógyszerrel és felszereléssel rendelkezik az esetek kezelésére. Mint mondta jelenleg 65 pozitív személyt utaltak be a kórház fertőző betegségeket kezelő és tüdőgyógyászati osztályára, akik többsége tünetmentes vagy enyhe, közepes mértékű tüneteket produkálnak, tíz személyt a napokban szállítanak át az udvarhelyi háttérkórházba, akik esetében egyéb betegségek is társulnak. Kilenc további fertőzésgyanús személyt vizsgálnak. Ezekben az esetekben két tesztet végeznek egymástól 24 órás időtávban, amennyiben mindkét teszt negatív, más osztályra utalják őket, ha ez szükséges.



Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke elmondta, az intézmények felkészültek és az együttműködésnek köszönhetően kézben tartják a járvány terjedését. Hargita Megye Tanácsa mindeddig, közel ötmillió lejt folyósított a járvány megfékezésére a helyi önkormányzatoknak és egészségügyi intézményeiknek. Ezen felül pedig további egymillió euró érkezett be különböző adományokból helyi civil szervezetektől, vállalkozóktól, kínai partnerektől és a magyar kormány részéről. A megyei tanács alintézményei által korábban használt épületek közül pedig négy karantén központot tartanak fenn.



A megyei tanács elnöke emellett elmondta, hogy az intézmény a fiatalok oktatásában is szerepet vállal, kiemelten a nyolcadikos és tizenkettedikes diákok számára, akik vizsgáik előtt állnak és sokuk számára nehézséget okoz a digitális oktatáshoz való hozzáférés. Borboly Csaba ugyanakkor köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak is és egyúttal bejelentette, hogy eddig 23 személyt tüntettek ki Hargita Megye Tanácsa Önzetlenség díjával, elismerve tevékenységüket a járvány idején. (közlemény)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!