BOR: minden használat után fertőtleníteni fogják az áldoztató kanalat és kelyhet

Minden használat után fertőtleníteni fogják az egyházi szertartás alkalmával használt kultikus tárgyakat (ikonokat, keresztet, Bibliát), az áldoztató kanalat és a kelyhet pedig minden egyes használat előtt és után is meg fogják tisztítani - közölte a Román Ortodox Egyház (BOR).



Az egyház közleménye szerint azok az iránymutatások, amelyeket közzétett hívei számára a járvány idejére, tökéletes összhangban állnak a május 14-én bevezetett veszélyhelyzet idején érvényes egészségügyi intézkedésekkel.



"Emlékeztetni szeretnénk, hogy az egyetemes ortodox egyház gyakorlatában az eucharisztikus áldozás során közösen használt kanál sem a múltban, sem a pandémia utóbbi két hónapja során nem jelentett fertőzésforrást egyetlen ortodox hívő számára sem. A közelmúltban két bíróság is - egy konstancai és egy kolozsvári - igazolta, hogy nem azonosítottak egyetlen koronavírussal való fertőződést sem, amely kapcsolatba hozható a vallási szertartások megtartásával, és az ugyanazzal a kanállal történt áldoztatás nem vezetett egyetlen ember koronavírussal való megfertőződéséhez sem, mint ahogy a két vizsgált érsekség papjai körében sem merült fel a fertőzés gyanúja" - jelentette a Román Ortodox Egyház.



Ugyanakkor hozzáteszi: megérti a hatóságok aggodalmát, amelyek számára "elkerülhetetlen, hogy világiasan, és ne vallási fogalmakban gondolkodjanak" a lakosság védelméről, ezért a Román Patriarkátus zsinata úgy döntött, hogy "nagyon rövid időre" elhalasztja a közös áldoztatást, és a világjárvány idején történő áldoztatás kérdését megvitatja a többi ortodox egyházzal. Az áldoztatásnak mindig egyetlen kenyérből és egyetlen pohárból kell történnie - érvel az egyház.



"Kizárólag az egyház fogja eldönteni az áldoztatás módját, minden velejárójával együtt" - szögezi le a BOR, megjegyezve, hogy mindig lehetőség van az egyéni áldoztatásra is, mise után, vagy bármely más napon.



Közleménye szerint az ortodox egyház betartja a következő járványügyi óvintézkedéseket:



*elkerülik a templomajtó kilincsének megérintését, és ahol lehetséges, más ajtót használnak a templomba belépő, illetve az onnan távozó hívek



*négyóránként alaposan kiszellőztetik a templomot



*a bejáratnál kézfertőtlenítőt helyeznek el



*járvány ideje alatt azt javasolják a híveknek, hogy ne érintsék ajkukkal az ikonokat és ereklyéket, sem pedig a papok kezét. Az ikonok és ereklyék iránti kegyeletet térdhajlítással és keresztvetéssel, a papok iránti tiszteletet pedig főhajtással lehet kifejezni - tájékoztatja híveit a Román Ortodox Egyház. (agerpres)

