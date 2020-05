Nagy-Romániás profilképet posztolt több PNL-s politikus is, de van, aki már levette

Megalakulásának 145-évét ünnepelte vasárnap a Nemzeti Liberális Párt (PNL), ebből az alkalomból pedig lecserélték a borítóképet is a párt Facebook-oldalán és több politikus is egy egyéni kerettel látta el a profilképét.



Ha bárkinek kedve támadna PNL-s kerettel ellátni a profilképét, az bátran megteheti, és kap is a profilképéhez egy 145-ös számot és egy Nagy-Románia képet.



Több politikus, köztük Raluca Turcan is ilyen kerettel látta el a profilképét vasárnap, viszont hétfőre le is vette, és úgy tűnik, az oldal kezelői letörölték a képet, viszont más PNL-s politikusoknál még mindig megtalálható.





A Nagy-Románia térkép viszont több szempontból is problémás, az egyik, hogy az ország térképe 145 évvel ezelőtt egyáltalán nem így nézett ki, a másik, hogy nemrég még magapártelnök élcelődött , amikor Orbán Viktor miniszterelnök Nagy-Magyarországot ábrázoló földgömbbel kívánt sok sikert a magyarországi érettségizőknek.„Éhes veréb lisztről álmodik” - mondta akkor magyar kollégájáról Ludovic Orban.Úgy tűnik, hogy a párton belül sincs feltétlen egyetértés arra vonatkozóan, hogy milyen borítóképet kellene használni , mivel vannak oldalak, ahol Nagy-Romániát egységesen tüntetik fel, míg máshol - a például a párt hivatalos Facebook-oldalán - úgy, hogy Moldova Köztársaságot, Dél-Dobrudzsát és Észak-Bukovinát elválasztva ábrázolják.