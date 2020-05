Koronavírussal diagnosztizálták a legnagyobb Hargita megyei pékség több alkalmazottját, a cég vezetősége Facebook-üzenetben biztosítja a vásárlókat arról, hogy minden kötelező biztonsági intézkedést megtettek az ügyben és az általuk forgalmazott termékek továbbra is biztonságban fogyaszthatók.







A Harmopan vezetősége hétfőn jelentette be Facebook-oldalán, hogy több alkalmazottja esetében pozitív lett a COVID-19 teszt. Azonnal tesztelték a velük kapcsolatba került többi alkalmazottat, a pékséget pedig fertőtlenítették. Emlékeztetnek ugyanakkor, hogy a cég az elsők között volt a megyében, amely bevezette boltjaiban a koronavírus-járvány megfékezését célzó óvintézkedéseket, és azóta is figyel ezek betartására.



A Hargita megyei prefektusi hivatal vasárnapi tájékoztatása értelmében 115-re emelkedett a megyében a koronavírus-fertőzöttek száma, miután 24 óra alatt tíz új esetet regisztráltak. (agerpres)

