A szenátus víz- és erdőgazdálkodási bizottsága elutasította az „erdő-DNA” létrehozásáról szóló tervezetet

A szenátus víz- és erdőgazdálkodási bizottsága elutasította az „erdő-DNA”-nak is nevezett Környezetvédelmi Bűncselekményeket Vizsgáló Igazgatóság (DIIM) megalapításáról szóló törvényt, amelyet korábban elfogadott a képviselőház.



Mihai Goţiu USR-s politikus - a törvényjavaslat kidolgozója - a Facebook-oldalán számolt be a hírről. A bizottsági ülésén a DIIM megalapítása 3 szavazatot kapott, míg heten ellene szavaztak, vagy tartózkodtak, ezek a PNL a PSD és az RMDSZ soraiból érkeztek.



Az USR-s politikus beszámolója szerint a legnagyobb csalódást a kormánypárti politikusok okozták számára, akik szerint nincs szükség a DIIM megalapítására.



Goţiu elmondta: a bizottsági szavazással azonban még nem zárult le az ügy, mivel a DIIM megalapításáról vitázni és szavazni kell a környezetvédelmi és igazságügyi bizottságokban is, majd ezt követően bocsátják azt szavazásra a szenátusban, amely döntőházként szavaz a tervezetről. (hírszerk.)

