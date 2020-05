Július 15-én tartják a rendes tanári állásokra kiírt vizsgát

Július 15-én szervezik meg a rendes tanári állásokra kiírt vizsgát, a megfelelő higiéniai-egészségügyi intézkedések betartásával - közölte hétfőn a szaktárca.



Az oktatási minisztérium közleménye rámutat, a rendes pedagógusi állás elnyeréséhez legalább 7-es jegyet kell elérnie a vizsgázónak, és a meghirdetett állásokat az írásbeli vizsga jegyeinek csökkenő sorrendjében osztják el.



Az interjú idén elmarad azok számára, akik órabér szerinti fizetéses rendszerben szeretnének tanítani.



A szaktárca közleménye ugyanakkor megjegyzi, elküldték a Hivatalos Közlönyhöz megjelentetésre a tanárok mobilitására vonatkozó módszertanról szóló miniszteri rendeletet. A koronavírus miatt több ponton is módosult a 2020-2021-es tanévre vonatkozó metodológia:



- a gyakorlati vizsgát és a szakellenőrzést törölték, azoknak a vizsgázóknak azonban, akik a tanítás nyelvétől eltérő nyelven folytatták tanulmányaikat, nyelvvizsgát kell tenniük, amelyet megfelelt/nem felelt meg (admis/respins) minősítéssel értékelnek;



- az áthelyezés igényléséről szóló iratok, majd az esetleges fellebbezések online is elküldhetők; a helyek elosztása online is történhet;



- a hozzájárulásos áthelyezés és az előáthelyezés lehetősége megszűnik, ezeket a megyei tanfelügyelőségeknek kell megszervezniük;



- a hozzájárulásos áthelyezéshez és az előáthelyezéshez a pedagógusoknak be kell nyújtaniuk dossziéjukat a megyei tanfelügyelőségekhez, ezeknek pedig meg kell szervezniük a helyek elosztását.



A véglegesítő vizsga előtt álló azon pedagógusok, akik esetében nem került sor a szakellenőrzésre, kérvényezhetik a tanfelügyelőségnél, hogy ismerjék el a képesített tanárként a legutolsó szakellenőrzés alkalmával kapott jegyüket - derül ki a keretmódszertanból.



Az oktatási minisztérium szerint a jegy elismerésére vonatkozó igényléseket június 5-éig kell benyújtaniuk az érintetteknek a megyei tanfelügyelőséghez, feltüntetve a kapott jegyet vagy minősítést, illetve hogy melyik tanintézetben történt a szakellenőrzés.



A jegyek elismerésének folyamata június 12-éig jár le.



A 2020-as véglegesítő vizsga a következő szakaszokból áll majd:



I. szakasz - kizáró jellegű - legalább egy szakellenőrzés/a legutóbbi szakellenőrzésen szerzett jegy elismerése; a szakmai portfólió értékelése;



II. szakasz (végső) - írásbeli vizsga.



Az írásbeli vizsga a fizikai távolságtartás szabályainak betartásával zajlik majd, legtöbb tíz vizsgázó tartózkodhat egy teremben - írja elő a szabályzat.



A sikeres vizsgához legalább 8-as osztályzatot kell elérni.

