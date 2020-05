36 hoppon maradt Srí Lanka-inak segít új munkát találni a munkaügyi minisztérium

A munkaügyi minisztérium segít állást találni a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban elbocsátott 36 Srí Lanka-i vendégmunkásnak, akiket a bukaresti nemzetközi repülőtéren hagyott sorsukra a Botosani megyei prefektusi hivatal.



Violeta Alexandru tárcavezető hétfőn személyesen is felkereste a repülőtér közelében ideiglenesen elszállásolt ázsiai vendégmunkásokat. Azt ígérte, megpróbál más munkahelyet találni számukra, miután megtudta, hogy nemcsak nem tudnak, de nem is akarnak visszatérni Srí Lankára.



A Srí Lanka-i vendégmunkásokat egy Botosani megyei készruhagyár hozta csaknem egy évvel ezelőtt Romániába. Egy hónappal ezelőtt egyiküknél kimutatták a koronavírus-fertőzést, a többiek pedig hatósági karanténba kerültek. A román média beszámolója szerint munkáltatójuk felbontotta a szerződésüket, majd vasárnap, amikor fertőzött társukat gyógyultan kiengedték a kórházból, a prefektusi hivatal valamennyiüket buszra ültette és a bukaresti repülőtérre küldte, hogy menjenek haza. (mti)



Csakhogy a járvány miatt nem közlekednek sem menetrendszerű, sem charterjáratok Bukarest és Colombo között, a vendégmunkások pedig azt állították, hogy pénzük se lenne megvásárolni a repülőjegyet. A repülőtéren rekedt külföldiek helyzetére most a munkaügyi miniszter próbál megoldást keresni. A Srí Lanka-iak azt mondták neki, hogy Romániában szeretnének tovább dolgozni. Violeta Alexandru azt reméli: egy-két napon belül sikerül állást találni számukra.



A tárcavezető azt is elárulta, hogy a Botosani megyei cég - elszállásolásukon és étkeztetésükön kívül - havi 2440 lejt fizetett a Srí Lanka-i vendégmunkásoknak. Tavaly decemberben 3340 lej volt Romániában a nettó átlagbér.

