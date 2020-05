Egészségügyi miniszter: június 15-től újranyithatnának a strandok

Eléggé pozitív hangvételű interjút adott hétfő este a B1TV-nek Nelu Tătaru egészségügyi miniszter, aki szerint ideje elgondolkodni az újabb lazításokon, mivel úgy tűnik, hogy az eddigiek sikeresnek bizonyultak.



A miniszter felemlegette, hogy az elmúlt napokban nem növekedett kiemelkedően az újabb esetek száma, az aktív esetek száma és az intenzív terápiás kezelés alatt álló páciensek száma is csökkent.



Tătaru megerősítette miszerint a következő lazítás a teraszok június elsején történő megnyitása lesz, és szerinte érdemes elgondolkodni azon is, hogy június 15-től megnyithassanak a strandok az országban. Arra kérdésre, hogy az éttermek és vendéglők mikortól nyithatnának ki, a miniszter azt mondta: először mérlegelniük kell a kérdést, továbbá annak is ki kell derülnie, hogy milyen eredményeket hoz majd a teraszok megnyitása. (Madiafax./hírszerk.)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!