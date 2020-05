A magyar gazdasági támogatásokról is egyeztetett Szijjártó Bukarestben

Romániába érkezett Szijjártó Péter magyar külügyminiszter, ahol előbb Bukarestbe ment, és Bogdan Aurescu román külügyminiszterrel találkozott, innen pedig Kolozsvár és Gyulafehérvár az további úti célja.



"Mi arra törekszünk, hogy minden szomszédunkkal jó kapcsolatban legyünk. Megadjuk, de egy több mint ezeréves nemzetként el is várjuk a tiszteletet. Az elmúlt hetek Romániával a legkevésbé sem a kölcsönös tiszteletről, hanem sokkal inkább a pengeváltásokról szóltak. Meglátjuk, ma mire jutunk..." - írta a magyar külügyminiszter a közösségi médiában indulása előtt.



Az elmúlt időszakban több dolog is feszültséget okozott a magyar és román diplomácia között, az egyik Klaus Johannis kijelentései, amely szerint Orbán Viktor Erdély megszerzésére törekszik, a Trianon-nap ünnepként való elfogadása a román parlamentben, valamint a különböző autonómiaprojektek elutasítása is. Másrészt Magyarországon Marius Lazurca nagykövet vállalt szolidaritást egy belső levelezésben Szabó Tímea parlamenti képviselővel, aki azt próbálta meg kifogásolni a magyar parlamentben, hogy a kormány sokkal inkább segített a koronavírus-járványban való felkészülésben a határon túli közösségeknek, mint a magyar egészségügyi dolgozóknak.



A sajtótájékoztatón a felek több témát is is érintettek, ezek közül talán a legfontosabb, hogy a román külügy elvárja, hogy a Magyarországról Romániába érkező gazdasági támogatásokról szülessen egy egyezmény a felek között, amely "legyen átlátható, ne legyen diszkriminatív, azaz ne csak bizonyos régiókban élő, bizonyos etnikumú emberek számára legyen elérhető ez a támogatás". Aurescu elmondta, ők nem ellenkeznek, ha a támogatások megegyeznek az európai és nemzetközi joggal, de ehhez írásos megállapodás kell.



"2017-ben hosszasan egyeztettem Meleșcanu miniszter úrra, akkor átbeszéltük a bevezetés feltételeit, kétségtelen, ezt sosem írtuk le. Értem, hogy a miniszter úr szeretne írásbeli megállapodást, ezt tiszteletben is tartom" - mondta Szijjártó, hozzátéve, jelenleg egyetlen kifizetés sem zajlik, és reméli, hogy a következő előtt már meg is tudnak állapodni. Ugyanakkor két minisztériumi tisztségviselőt már ki is neveztek a felek, az ő feladatuk lesz koordinálni a megállapodás megszületését.



Feszültségek a két ország között





Mindkét fél utalt arra, hogy az elmúlt időszakban voltak feszültségek a két ország között, Aurescu azt mondta, a román külügy azért hallgatott, hogy ne mélyüljenek tovább és ne veszélyeztessék a kétoldalú kapcsolatokat. "Át kell hidalni a kritikus pillanatokat" - mondta a román miniszter. Megemlítette a Trianon-nap elfogadását is, szerinte érthető, ha a magyar félnek mást jelent ez a nap, de nem szabad ez meghatározza a kapcsolatokat. Elmondta azt is, szerette volna, ha ez a látogatás június 4. után történik. Ugyanakkor megkérte a magyar politikusokat, hogy ne tegyenek a román-magyar stratégiai partnerséggel ellenkező nyilatkozatokat, tiszteljék a partnerséget és az alapjául szolgáló politikai egyezményt".



"Magyarország külpolitikájának fókuszát két kifejezéssel tudnám összefoglalni: mi a közép-európai térség- és együttműködés megerősítésében vagyunk érdekeltek, a kétoldali kapcsolatainkat mindig a kölcsönös tiszteletre akarjuk alapozni. Megadjuk a tiszteletet, de az ezer éves nemzetként el is várjuk azt. Nem kell atomfizikusnak lenni ahhoz, hogy az ember belássa: sokkal jobb jóban lenni, mint rosszban" - mondta Szijjártó. Szerinte a román félnek a magyar kisebbségre hídként kellene tekintenie, amely összeköti a két országot.



Mind a román, mind a magyar külügyminiszter megköszönte a koronavírus-járvány idején tanúsított együttműködést, Aurescu a román állampolgárok számára kialakított humanitárius folyosót, Szijjártó a Magyarországra ingázók és az ott tanulók helyzetének megoldását emelte ki.



Kisebbségekért felelős bizottságok és egyebek



A miniszterek elmondása szerint a két országban létrejön egy-egy, a másik kisebbségért felelős kormányközi bizottság. Ezt már 2015-ben létrehozták, de azóta nem működött megfelelően, most újraindítanák, és időről időre közös üléseket tartanának.



A felek továbbá beszéltek egy bilaterális kereskedelmi kamara létrehozásáról is. Aurescu szerint bár vannak jelenleg román vállalati befektetések Magyarországon, ez még kevés és szeretnének javítani rajta. Szijjártó elmondta, mennyire fontos gazdasági partnere Románia Magyarországnak és hogy itt is milyen fontos piaci szereplők a magyar nagyvállalatok. (hírszerk.)

