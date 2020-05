Interaktív térképen mutatja a Recorder, mely településeken ihatatlan a csapvíz. Székelyföld sem dicsekedhet

A Románia vezetékes vízhálózatát szabályozó törvény szerint a román állam vállalja, hogy rendszeres időközönként ellenőrzi az összes nyilvános vízhálózathoz csatlakozó háztartás vízminőségét.



A törvény továbbá szabályozza azt is, hogy az ivóvíz-hálózatok vízminőségének az elemzését az üzemeltetőnek (városháza vagy az üzemeltető magánvállalat) illetve a megyei közegészségügyi igazgatóságnak (DSP) is el kell végeznie. A törvény továbbá különböző paraméterek meghatározásával állapítja meg a vízminőséget, amennyiben az ivóvízben levő káros anyagok mennyisége meghaladja paraméterek értékét, abban az esetben az ivóizét emberi fogyasztásra alkalmatlannak kell nyilvánítani és a fogyasztását be kell tiltani.



A Recorder összeállítása szerint azonban Romániában ezeket az elemzéseket - legfőképpen a vidéki területeken - ritkán végzik el, az elvégzett ellenőrzés eredményeit pedig még ritkábban publikálják, és nem közlik a polgárokkal az eredményt, sok esetben akkor sem, ha a víz minősége meghaladja azokat a paramétereket, amelyek az ivóvizet fogyasztásra alkalmassá tennék.



A Recorder újságírói a megyei közegészségügyi igazgatóságokkal (DSP) közreműködve, két hónapos munkával 1.568 romániai község legfőképpen községek - vízhálózatának az adatait összesítették.



A központosított eredményekből az derült ki, hogy a vizsgált községek közül 892 olyan község van, amelynek a vízhálózata nem felel meg a törvény által meghatározott paramétereknek.





A községek vízhálózatainak minőségi elemzésekor kiderült, hogy az ivóvízben a

nitrát, ammónium vagy a székletbaktériumok szintje túllépi a megengedett értéket

, így az veszélyezteti az emberek egészségét.szerint ezekben a községekben a román állam kudarcot vallott, és az alkotmányban is garantált állampolgárok védelme helyett inkább veszélyezteti azok életét.Olvasóink maguk is leellenőrizhetik IDE kattintva, hogy az ő községükben az ivóvíz minősége alkalmas-e az emberi fogyasztásra.

Hogyan kell értelmezni a térképet?

Az interaktív térképen piros színnel vannak jelölve azok a községeek, ahol az ivóvíz minőségének a paraméterei túl vannak a megengedett szinten.Kék színnel jelölték azokat a községeket, ahol a törvény által előírtaknak megfelelő a vízminősége, továbbá fehér színnel vannak jelölve azok a községek, ahol a megyei DSP 2019-ben nem ellenőrizte az hálózatot,

feketével pedig azok a községek, települések vannak megjelölve, amelyeken 5000-nél nagyobb a népességszáma és/vagy egy városi vízhálózathoz vannak csatlakoztatva, erre vonatkozóan pedig a Recorder nem kért adatokat, mivel csak a kisebb népességszámú területeket vizsgálták

Székelyföldön nem valami fényes a helyzet:

Ha a térképen a székelyföldi községeteket vesszük szemügyre, akkor azt látjuk, hogy Hargita megyében van a legtöbb pirossal jelölt községek. Parajd, Korond, Székelyvarság, Farkaslaka, Oroszhegy, Székelyderzs, Kányád, Felsóboldogfalva, Gyergyócsomafalva, Ikland, Homoródalmás, Csíkszentimre, Csíkszentsimon, Csíkszentkirály és Gyimesfelsőlok községekben az ivóvíz-hálózatának a vízminősége az emberi fogyasztásra alkalmatlan a térkép szerint.Maros megyében Gödemesterháza, Déda, Holtmaros, Beresztelke, Mezőtóhát, Mezőszengyel, Ádámos, Erdőszentgyörgy és Gyulakuta községekben is ez a helyzet, igaz itt jól láthatóan kevesebb községekől kapott adatból dolgozott a Recorder. Kovászna megyében Vargyas, Barót, Bölön, Málnás, Mikóújfalú, Gidőfalva, Csernáton, Kézdialmás és Lemhény vezetékes ivóvizével vannak gondok.A partiumi megyék közül Szatmár megyéből kapott több adatot a, a Biharmegyei községekről pedig csak elvétve vannak adataik. Ez nem mondható el Temes megyéről. Ott csupán Gyüreg, Sárafalva, Nagyszentpéter és Pészak községek vízhálózatáról nem lehet tudni adatokat.A Kárpátokon túli megyékre pillantva azt láthatjuk, hogy Ialomița Călărași és Argeș megyében eléggé rossz a helyzet, de sok dicsekedni valója Vaslui, Tulcea és Konstanca megyének sincs.