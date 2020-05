Arad megyében meggyógyult egy fertőzött, akit antitesteket tartalmazó plazmával kezeltek

Kigyógyult a COVID-19-ből Aradon az első, ellenanyagokat tartalmazó plazmával kezelt beteg - közölte kedden a megyei sürgősségi kórház.



A páciens egy 61 éves, SARS CoV-2 vírussal megfertőződött férfi, akinek egy már gyógyult személytől levett plazmát adtak be. A beavatkozás után a férfi két, 24 órás különbséggel végzett koronavírus-tesztje is negatív lett.



Cristian Nicolescu, a kórház intenzív terápiás osztályának vezetője elmondta, a beteg még időszakosan oxigénterápiára és antibiotikumos kezelésre szorul, de állapota javul.



Az Arad megyei sürgősségi kórház megkapta az egészségügyi minisztérium engedélyét arra, hogy COVID-19-ből felgyógyult donoroktól levett plazmával kezeljék a koronavírus-fertőzötteket. Az első betegnek múlt héten adták be az antitesteket tartalmazó plazmát.



Az Arad megyei vérközpont adatai szerint eddig 20, COVID-19-en átesett és gyógyultnak minősített személy adott plazmát, hogy ezzel elősegítse az újonnan megbetegedettek kezelését. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!