Kelemen kérte Szijjártótól, hogy Magyarország tegye 24 órássá az országon való átutazást a román állampolgárok számára is

Éjféltől Magyarország, Szlovákia és Csehország megnyitják határaikat egymás állampolgárai számára - erősítette meg újságírói kérdésre válaszolva Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere Kolozsváron, a Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján kedden. A külügyminiszter elmondása szerint Romániával egyelőre nem tárgyaltak a korlátozások feloldásáról.







Szijjártó Péter elmondta: hétfő éjjel és kedd reggel abban állapodott meg a cseh és a szlovák kollégájával, hogy éjféltől azon magyar, szlovák és cseh állampolgárok számára teszik lehetővé országaikban való karanténmentes beutazást, akik tartózkodása a másik ország területén nem haladja meg a 48 órát.



"Mi megengedjük a szlovákoknak, hogy 48 órát Magyarországon töltsenek karanténkötelezettség nélkül, a szlovákok ugyanezt megengedik a magyar állampolgároknak. Ugyanez van cseh-szlovák vonatozásban, és ugyanez lesz magyar-cseh vonatkozásban" - részletezte a miniszter.



A közép-európai bonyolult viszonyokat jelző technikai információként tette hozzá: amikor magyar állampolgár Csehországba utazik, azt a szlovákok megengedik, azonban a visszafelé utat már nem engedik meg a saját területükön, ezért azt Ausztria felé kell majd megejteni a magyar állampolgároknak. Ugyanez a helyzet a Magyarországról hazautazó csehek vonatkozásában is.



Szijjártó Péter elmondta, az egyeztetéseket azután folytatta le a szlovák és a cseh kollégájával, miután hétfőn Magyarország és Szerbia megállapodott arról, hogy a két ország állampolgárai korlátozások nélkül járhatnak át a magyar-szerb határon, és Orbán Viktor miniszterelnök a szlovák kollégájával folytatott megbeszélés után erre utasította.



Arra az újságírói kérdésre, hogy várható-e ilyen megállapodás Romániával is, Szijjártó Péter elmondta: Romániával egyelőre nem tárgyaltak a korlátozások feloldásáról, mert a két ország közötti epidemiológiai helyzet nincsen egyensúlyban.



"Remélem, hogy hamarosan lesz lehetőség arra, hogy ilyen típusú tárgyalást folytassunk Romániával is. Nekünk is az az érdekünk, hogy a határon túli magyar közösség tagjai a legszorosabb kapcsolatot tudják tartani az anyaországgal, és a határmentén élő közösségek tagjai élő kapcsolatban lehessenek" - fogalmazott a miniszter.



A sajtótájékoztatón Szijjártó Péter köszöntet mondott az RMDSZ-nek azért a közvetítő szerepért, amit a járvány idején a Magyarország és Románia kapcsolataiban játszott. Mint emlékeztetett rá: az RMDSZ kérésére tették lehetővé azt, hogy a határon át ingázókat ne helyezzék karanténba a határátlépés után. Hozzátette: most Kelemen Hunor azt kérte, hogy Magyarország tegye 24 órássá az országon való átutazás lehetőségét, és erről egyeztetéseket kezdenek az osztrák és a román partnereikkel. (mti)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!