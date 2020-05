Trianon alkalmából több mint száz helyszínen koszorúz az EMNT

A trianoni békediktátum aláírásának centenáriumán (június 4-én) fél ötkor az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt tagjai és szimpatizánsai – legtöbb háromfős csoportokban – Erdély-szerte több mint száz településen helyezik el koszorúikat kiemelt jelentőségű nemzeti emlékhelyeknél, melyek emlékeztetnek a magyarság 1100 éves erdélyi és kárpát-medencei jelenlétére is – számolt be a tervezett akcióról Sándor Krisztina az EMNT ügyvezető elnöke. Hozzátette: többek között első világháborús és millenniumi emlékműveket, szobrokat és más, kiemelt jelentőségű, nemzeti emlékhelyeket keresnek fel. Ezek teljes listáját május 28-án teszik közzé.



Mint kihangsúlyozta: június 4-én megemlékezésekre és nem ünnepre készülnek, ugyanakkor e dátum mai értelmezéséhez jelentős mértékben hozzájárul az a tény is, hogy Magyarország kormánya június 4-ét a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította.



A sajtótájékoztatón jelen volt Tőkés László, az EMNT elnöke is, aki többek között reagált Klaus Johannis államfő magyarellenes megnyilvánulásaira. Mint elmondta, szégyenletes, hogy a magyar és német kisebbségi viszonylatban a viszálykeltés kapcsolja össze e közszereplőket.



Az EMNT elnöke hangsúlyozta: míg Romániában az állampolitika része a magyarellenesség, addig ugyanez az európai színtéren is megfigyelhető. Elmondása szerint egyedül a nemzeti összefogás az, mely segítségével kivédhetőek a többszintű, súlyos magyarellenességek.



„Szolidaritást kell vállalnunk az Orbán-kormánnyal, egymással és a határon túli nemzetrészekkel is, hogy a magyarellenesség politikai vírusával szemben eredményesen védekezhessünk” – mondta az EMNT elnöke.



"(...) Meggyőződésünk, hogy az autonómia és a határok feletti nemzetegyesítés a két alappillére nemzeti létünknek. Ennek megfelelően a kettős állampolgárság is csak erősíti politikai identitásunkat és erőnket” – mondta Tőkés László.



Az EMNT elnöke felhívta a figyelmet arra is, hogy a Trianon-törvény is jól jelzi: a rendszerváltás óta eltelt harminc évben a román nemzetstratégia nem változott, s továbbra is a legfőbb cél az ország homogenizációja, a magyarság kipusztítása és elüldözése saját szülőföldjéről.



„El kell érjük, hogy a kisebbségpolitikában és a magyar ügyben is bekövetkezzen a romániai rendszerváltozás. Ebben a vonatkozásban csak radikálisak lehetünk. Nem szabad lenyelni semmiféle egyetemügyet, tilalmi törvényt, megaláztatást, ki kell vívni a teljes nemzeti szabadságot” – jelentette ki az EMNT elnöke.



A sajtótájékoztató végén Sándor Krisztina elmondta: június 2-án újra nyitnak a koronavírus-járvány miatt bezárt EMNT Demokrácia-központok, s ekkortól már személyesen is fel lehet keresni – ügyintézés céljából – az Erdély-szerte működő irodahálózat munkapontjait, melyeken minden szükséges egészségügyi óvintézkedést megtesznek az ügyfelek biztonsága érdekében. A sajtótájékoztatón elhangzott: a kijárási korlátozások ideje alatt országos telefonos ügyfélszolgálatot működtettek, s ez idő alatt is változatlan igény mutatkozott az EMNT-irodák szolgáltatásaira. (közlemény)

