Kolozsváron fognak dolgozni a cserben hagyott Srí Lanka-i vendégmunkások

Kolozsváron fogják alkalmazni azt a 36 Sri lanka-i vendégmunkást, akiket a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban bocsájtottak el egy Botoșani megyei készruhagyártól, és akiket a bukaresti nemzetközi repülőtéren hagyott sorsukra a Botosani megyei prefektusi hivatal.



Violeta Alexandru munkaügyi miniszter beszámolója szerint 6 munkáltató is alkalmazta volna a vendégmunkásokat, ők azonban egy kolozsvári cég ajánlatát fogadták el. A tárcavezető elmondása szerint már kapcsolatban állnak a kolozsvári céggel, és zajlik a szükséges dokumentumok kidolgozása, hogy mihamarabb munkába állhassanak a vendégmunkások.



A tárcavezető azt is elmondta, hogy kisebb cégek is érdeklődtek, de azok nem tudták volna alkalmazni mind a 36 személyt, a kolozsvári vállalat viszont igen.



Violeta Alexandru elmondta, hogy a vendégmunkások élelmiszerek

csomagolásával, kiemelten kávécsomagolással fognak foglalkozni, de a szerződés feltételeivel kapcsolatban nem közölhet információkat. A tárcavezető állítja, hogy a szerződés minden részletéről érdeklődtek, hogy ne érje majd meglepetés őket, és biztosított mindenkit arról, hogy tisztelettel bántak a Srí Lanka-i vendégmunkásokkal. (digi24.ro/hírszerk.)



