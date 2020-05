Jó hír a sofőrsulisoknak: levizsgázhatnak azok, akiknek a szükségállapot miatt elmaradt a vizsgájuk

A kormány szerdai határozata értelmében mindazok, akiknek az autóvezetői jogosítvány megszerzéséért szervezett vizsgája elmaradt a szükségállapot bevezetése miatt, most levizsgázhatnak - jelenti az Agerpres hírügynökség.



Azok, akik elvégezték a sofőriskolát, de a szükségállapot bevezetése utáni kijárási korlátozások miatt nem tudtak levizsgázni, most megtehetik a kormányrendelet értelmében - jelentette be Ionel Dancă, a miniszterelnöki kancellária vezetője a kormányülés végén. (agerpres)



Kiemelt kép: oknesanofa képe a Pixabay -en.

