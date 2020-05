Szociális gondozók is megkaphatják a 2500 lejes kockázati pótlékot

Kiterjesztette a képviselőház a havi bruttó 2500 lejes kockázati pótlékban részesülők körét.



Az alsóház módosította szerdai ülésén a kormány 2020/43-as sürgősségi rendeletét, amely a koronavírusos betegek ellátásában részt vevőknek járó kockázati pótlék odaítélését is szabályozza.



A képviselőház döntése értelmében a 2500 lejes pótlékot az időseket, gyermekeket vagy fogyatékkal élőket és más sérülékeny kategóriákat ellátó magán és állami szociális intézmények személyzete is megkapja a szükségállapot teljes idejére.



Részesül a pótlékból továbbá a családorvosi rendelők, orvosi laboratóriumok, orvosi képalkotó központok, járóbeteg-szakrendelők, gyógyszertárak és fogászati rendelők, valamint azon egészségügyi szolgáltatók személyzete is, amelyek a szükségállapot ideje alatt is folytatták tevékenységüket, és szerepelt a nyilvántartásukban vagy kezeltek olyan pácienst, aki fertőzésgyanús vagy COVID-19-fertőzött volt, illetve ha az alkalmazottak megfertőződtek munkavégzés közben. Jogosultak a pótlékra azok az iskolaorvosok és egészségügyi asszisztensek is, akik karanténban levő személyeket láttak el.



A képviselőház döntő házként szavazott a tervezetről. (agerpres)



